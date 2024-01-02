الأردن وسلطنة عمان يبحثان تبادل الخبرات في مجالات البيئة

بحث الأردن وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير البيئة البيئة الدكتور معاوية الردايدة، السفير العُماني لدى المملكة، الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي.

كما جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال حماية البيئة، الذي تم توقيعه خلال العام الماضي بين الجانبين، مع التركيز على أهمية تبادل الخبرات في مجال المحميات الطبيعية والسياحة البيئية.