عاجل| الدعم السريع يطلق سراح 451 من أسري الحرب فى السودان

الحرب السودانية

اتفق الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس القوي التنسيقية المدنية “تقدم”، وقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، اليوم الثلاثاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، علي إطلاق سراح 451 من أسرى الحرب والمحتجزين وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقد حصلت "بوابة الوفد الإلكترونية"، علي الاتفاق الاطاري النهائي بين القوي التنسيقية المدنية " تقدم" وقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ" حميدتي.

إعلان أديس أبابا بين تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية “تقدم”، وقوات الدعم السريع

وإليكم الاتفاق ( إعلان أديس أبابا )

أبد حميدتي استعداده التام وقف العدائيات الفوري دون شروط، عبر تفاوض مباشر مع القوات المسلحة.

تسعي قوي التنسيقية للوصول مع القوات المسلحة للالتزام بذات الإجراءات.

تتعهد قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها بفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية.

تهيئة الأجواء لعودة المواطنين إلى منازلهم في المناطق التي تأثرت بالحرب وذلك بتوفير الأمن عبر نشر قوات الشرطة وتشغيل المرافق الخدمية والإنتاجية.

تشكيل إدارات مدنية بتوافق أهل المناطق المتأثرة بالحرب تتولي مهمة ضمان عودة الحياة لطبيعتها وتوفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين.

تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين من شخصيات وطنية داعمة لوقف الحرب تتولي مهمة مراقبة إجراءات عودة المدنيين إلى منازلهم وضمان تشغيل المرافق المدنية الخدمية والإنتاجية.

التعاون التام مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بما يضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا ومحاسبة المنتهكين.

تشكيل لجنة وطنية مستقلة ذات مصداقية لرصد كافة الانتهاكات في جميع أنحاء السودان وتحديد المسؤولين عن ارتكابها بما يضمن محاسبتهم.

تشكيل لجنة ذات مصداقية لكشف الحقائق حول من أشعل الحرب.