لقاء جماهيرى لاستقبال شكاوى المواطنين بالمحلة الكبري

عقدت اليوم رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة العربية، برئاسة اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى جلسة لقاء جماهيري لتلقي شكاوى المواطنين، بحضور المهندس محمد السباعى نائب رئيس المدينة، والمهندس تامر عبدالبارى مدير بناء وتنمية القرية.

وقد تم خلال اللقاء تلقي عدد من الشكاوى

حيث تم بحث شكوى أحد المواطنين بناحية كفر الجنينة التابعة لوحدة ميت الليث هاشم يتضرر من وجود إشغالات بالشارع العمومى.

وبحث طلب تضرر أحد المواطنين بنطاق الوحدة المحلية بالشهيدى، بوجود مخالفة بناء، وعلى الفور تم التكليف بعمل المعاينة وفحص الشكوى لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تضرر أحد المواطنين ،من عدم تسوية الطرق وإرتفاع منسوب بالشارع ، بوحدة بشبيش، وتم الإفادة بعمل حملات مستمرة لتمهيد وتسوية الطرق بقرى مركز المحلة .

كما تم إفادة أحد المواطنين ، بخصوص طلب نزاع على ملكيات ، وأن الوحدة ليست محل فصل والأمر مفوض للقضاء .

شارك فى اللقاء الأستاذ رضا الشناوى مسئول اللقاء الجماهيرى بخدمة المواطنين .

يذكر أن رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى قد أعلنت عن تنفيذ لقاء جماهيري لإستقبال شكاوى المواطنين ، و إعدادها لجلسة الثلاثاء من كل أسبوع ، في الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات برئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى .