الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي ٢٠٠٨ يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ اليوم الثلاثاء مع ضيفه سموحة في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٧ من بطولة الجمهورية.

 

يدخل أهلي ٢٠٠٨ المباراة وفي رصيده ٤٢ نقطة، وسجل ٥٧ هدفًا مقابل ٢١ هدفًا في مرماه. 

 

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

 

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