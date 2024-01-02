الأهلي ٢٠٠٨ يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ اليوم الثلاثاء مع ضيفه سموحة في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٧ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٨ المباراة وفي رصيده ٤٢ نقطة، وسجل ٥٧ هدفًا مقابل ٢١ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

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