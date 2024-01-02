وكيل تعليم قنا يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول

في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الاول الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، يفاجئ مدارس عمر بن الخطاب الابتدائية و السلام الابتدائية بالعبابدة ، حيث اطمأن الوكيل من انتظام أعمال الامتحانات بلجان الصفين الرابع والخامس الابتدائي التي استهلت البوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية .

وتأكد الوكيل من مناسبة اسئلة الامتحان لما تم شرحه وخلوها من اي تعقيد و التزام أعضاء الكنترول بمحاضر فتح الأسئلة وكافة الضوابط الحاكمة لأعمال الكنترول ، وشدد على عدم زيادة عدد الممتحنين داخل اللجنة الواحدة عن ٢٠ تلميذ و تخصيص إثنان من أعضاء هيئة التدريس لأعمال الملاحظة باللجنة ، وكذلك المراجعة والصيانة الدورية للنوافذ و تهيئة جو صحي للتلاميذ .

كما تفقد مدير تعليم قنا امتحان مادة التربية الدينية بالصف الأول الثانوي بمدرسة قنا الفندقية المتقدمة ، و لفت إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الطلاب المتقاعسين عن الانصراف في نهاية أعمال الامتحانات .

اختتم السيد جولته بمفاجأة مدرسة السلام الثانوية النموذجية ، و راجع موقف تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وطالب بسرعة التسليم وضبط التابلت على المنظومة ، وتحدث مع الطلاب عن امتحانات المواد غير المضافة و تفعيل مجموعات الدعم و وجه إلى ترشيح الاكفء من المعلمين للعمل مع طلاب المدرسة وتطبيق القرار الوزاري المنظم لذلك .