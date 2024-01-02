الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل تعليم قنا يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول

في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الاول الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، يفاجئ مدارس عمر بن الخطاب الابتدائية و السلام الابتدائية بالعبابدة ، حيث اطمأن الوكيل من انتظام أعمال الامتحانات بلجان الصفين الرابع والخامس الابتدائي التي استهلت البوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية . 

 وتأكد الوكيل من مناسبة اسئلة الامتحان لما تم شرحه وخلوها من اي تعقيد و التزام أعضاء الكنترول بمحاضر فتح الأسئلة وكافة الضوابط الحاكمة لأعمال الكنترول ، وشدد على عدم زيادة عدد الممتحنين داخل اللجنة الواحدة عن ٢٠ تلميذ و تخصيص إثنان من أعضاء هيئة التدريس لأعمال الملاحظة باللجنة ، وكذلك المراجعة والصيانة الدورية للنوافذ و تهيئة جو صحي للتلاميذ .   

كما تفقد مدير تعليم قنا امتحان مادة التربية الدينية بالصف الأول الثانوي بمدرسة قنا الفندقية المتقدمة ، و لفت إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الطلاب المتقاعسين عن الانصراف في نهاية أعمال الامتحانات . 

 اختتم السيد جولته بمفاجأة مدرسة السلام الثانوية النموذجية ، و راجع موقف تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وطالب بسرعة التسليم وضبط التابلت على المنظومة ، وتحدث مع الطلاب عن امتحانات المواد غير المضافة و تفعيل مجموعات الدعم و وجه إلى ترشيح الاكفء من المعلمين للعمل مع طلاب المدرسة وتطبيق القرار الوزاري المنظم لذلك .

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