الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحرب السودانية

"الوفد" تنفرد بنشر الاتفاق الإطاري بين حمدوك و حميدتي في أديس أبابا

حمدوك وحميدتي
حمدوك وحميدتي

حصلت "بوابة الوفد الإلكترونية"، علي الاتفاق الاطاري النهائي بين القوي التنسيقية المدنية " تقدم" برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، وقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ" حميدتي، اليوم الثلاثاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. 

وإليكم الاتفاق ( إعلان أديس أبابا )

 

 تبدي قوات الدعم السريع استعدادها التام لوقف عدائيات فوري غير مشروط عبر تفاوض مباشر مع القوات المسلحة وتعمل تقدم للوصول مع القوات المسلحة للالتزام بذات الإجراءات.

تتعهد قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها بفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية.

تهيئة الأجواء لعودة المواطنين إلى منازلهم في المناطق التي تأثرت بالحرب وذلك بتوفير الأمن عبر نشر قوات الشرطة وتشغيل المرافق الخدمية والإنتاجية.
 

 

 

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