مجلس الدولة يرفض دعوى فرض الحراسة على نقابة اطباء العلاج الطبيعى

قضت محكمة الاداريه العليا بمجلس الدوله الدائرة الاولى في القضيه رقم ٦٨/٤٠٩٤٩ برفض الدعوه المقامه من

د علاء بلبع العميد الاسبق لكليه العلاج الطبيعي جامعه القاهره والتى اقيمت بغرض فرض الحراسه و حل مجلس النقابه العامه للعلاج الطبيعي ووضع اموال النقابه تحت الحراسه ورفضت المحكمة الطعن موضوعا و الزام الطاعنين بالمصروفات

جدير بالذكر انها ليست القضية الاولى التى تقام ضد نقابة العلاج الطبيعى حيث حكمت الدائرة 11 مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين في الاستئناف رقم 395 لسنة 2022، حيث حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالمصروفات وأتعاب المحاماة حيث رفضت فرض الحراسة القضائية وألزمت المدعين بالمصاريف بمبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة وهذه الدعوي قد أقامها كل من : الدكتور علاء الدين عبد الحكيم بلبع وشهرته علاء بلبع (استشاري العلاج الطبيعي) والمشطوب من النقابة العامة للعلاج الطبيعي