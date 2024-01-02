محافظ الدقهلية يدشن القافلة الطبية المتنقلة للأسر الأولي بالرعاية

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بتدشين القافلة الطبية المتنقلة لمؤسسة راعي مصر للتنمية لتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولي بالرعاية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحه بالدقهليه ، حيث تفقد سيارة العيادات المتنقلة واستمع إلى شرح مفصل عن آلية عمل القافلة والخدمات الصحيه التي تقدمها للمواطنين وكيفية تسجيل المرضي وفحصهم وصرف الأدوية والمستلزمات لهم .

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ، وإنجي نجيب مسئول القوافل الطبية لمؤسسة راعي مصر بالوجه البحري ، و دينا فوزي مدير القوافل بمحافظة الدقهلية .

وأكد " مختار " علي أن الرئيس السيسي لديه اهتمام بالغ بصحة المواطن المصري البسيط في كل شبر علي أرض مصر وأمر بتقديم الرعاية الصحية الكامله له وبالأخص في القري الأكثر احتياجا والأسر الأولي بالرعاية والقضاء علي قوائم الانتظار.

وأوضح " المحافظ " بأن الهدف من القافلة الطبية هو تقديم خدمات طبية متميزة و بأجور رمزية للأسر الأولي بالرعاية بكافة القرى الغير متوفر بها مراكز طبية او وحدات صحية علي مستوي المحافظه والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وضمان وصول المساعدات الطبية الي جميع القري المحرومه من الخدمه الصحيه .

ووجه " مختار " لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووكيل وزارة الصحه بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر وإعداد جدول زمني لإنتظام سير عمل القافلة علي أن تجوب المراكز والقرى الاكثر احتياجا ودعمها بالأطقم الطبية والمستلزمات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية لاهلينا في القري الأكثر احتياجا .

وأكد " مختار " علي أننا نعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للجمعيات الأهلية بهدف الارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم لهذه الأسر سواء من مساعدات عينية أو نقدية أو توفير مشروعات صغيرة للمرأة المعيله وغيرها من الخدمات .

ووجه " المحافظ " خالص شكره وتقديره للقائمين علي مؤسسة راعي مصر علي توفير وتنفيذ مثل هذه القوافل الطبية لخدمة الأسر الأولي بالرعاية بالقري الأكثر احتياجا بنطاق محافظه الدقهلية ، مؤكدا علي ضرورة استمرار مثل هذه القوافل وضمان الوصول إلي جميع المواطنين بالقري .

وثمن " مختار " دور وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني المتميز من خلال المشاركة المجتمعية الجادة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين والأسر الأولي بالرعاية في القري الأكثر احتياجا والمناطق المحرومه وتقديم لهم العديد من خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحيه وبرنامج تكافل وكرامة.

ومن جانبها أوضحت " مسئول القوافل الطبية لمؤسسة راعي مصر للتنمية " أن القوافل تشمل كافة التخصصات الطبية منها ( الباطنة ، الأطفال ، العظام ، الرمد ، النساء والتوليد ، الأنف والأذن والحنجرة وغيرها ) وذلك بأجور رمزية وتسليم العلاج المناسب بالمجان ، ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين ، مضيفة أن القافلة ستجوب عدة قرى داخل المحافظة خلال الشهر الحالي وستتواجد في مراكز الشباب أو دور المناسبات أو مقر وحدات التضامن الاجتماعي ومقرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتستمر تنظيم تلك القوافل طوال العام.

والجدير بالذكر أن القوافل الطبية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة المحافظة بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتوفير الرعاية الطبية للأسر الأكثر إحتياجاً.