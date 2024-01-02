شيرين عبد الوهاب تظهر بفستان صوت مصر الأول وتسبقها مي عمر|سعر غير متوقع

لفتت الأنظار الفنانة شيرين عبد الوهاب في أحدث حفلاتها، والذي يعد الظهور الأول بعد إنفصالها عن الفنان حسام حبيب، لتسرق الأضواء بفستان مليء بالترتر اللامع، والذي يعد الظهور الثالث على التوالي للفنانات التي إرتدتن هذا الفستان، بإختلاف ألوانه، فظهرت قبلها المطربة أنغام والفنانة مي عمر.

شيرين عبد الوهاب

سعر فستان شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور

تألقت المطربة شيرين عبد الوهاب بفستان من توقيع المصممة زينة زكي، وتميز بلونة الزيتي المليء بالترتر، ذا أكتاف عريضة، وقصة محددة الخصر، ومكشوف من إحدى الساقين والصدر، مما عكس أنوثتها وجمالها.

ونسقت معه مجوهرات رقيقة مرصعة بالألماس، فضمت أقراط دائرية الشكل، وخاتم وأنسيال في أحد اليدين.

وبلغ سعر الفستان 2500 درهم إماراتي، أي ما يعادل 21 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت شيرين تصفيفة شعر ناعمة، تاركة خصلات شعرها القصيرة تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعم.

ووضعت شيرين عبد الوهاب مكياجًا ناعمًا، فأختارت ظلال العين بصيحة السموكي آي وهو الأسود بدرجاته مع البيج، وإختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح؛ ليتماشى مع لون الفستان.

أنغام

إطلالة أنغام بفستان من توقيع زينة زكي

وظهرت قبلها المطربة أنغام بنفس الفستان، لكنها إختارت اللون الزيتي والذي تماسى مع لون بشرتها ومكياجها الترابي، حيث إعتمدت درجات اللون البني، واختارت أحمر شفاه باللون النود.

وفضلت أنغام أن ترفع خصلات شعرها شكل ذيل حصان؛ لتبرز جمال ملامحها ويعكس أناقة الفستان.

مي عمر

مي عمر تتألق بالبنفسجي

أما الفنانة مي عمر، ظهرت بنفس الفستان، مختارة اللون البنفسجي، والتي لفتت به الأنظار، حيث عكس أنوثتها وتماشى مع لون بشرتها، كما أبرز قوامها الممشوق.

صوت مصر الأول وخلاف شيرين عبد الوهاب وأنغام

ويذكر أن هناك خلاف بين المطربتين شيرين عبد الوهاب وأنغام على لقب “صوت مصر الأول” لصوتهم المميز والذي يصل قلوب الجمهور، إلا أن المطربة أحلام قد حسمت الجدل سابقًا بتغريدة لها قديمة عبر الموقع الأشهر تداولًا “إكس” (تويتر سابقًا) تهنيء فيها أنغام، بتكريمها في مهرجان الفضائيات العربية عام 2019م، قائلة: “ ألف مبروك أختي الغالية.. الجائزة هي اللي تفخر إنك حملتيها يا صوت مصر الأول ”.