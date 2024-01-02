رئيس جامعة المنصورة يتابع معدلات سير العمل بالمنشآت الجديدة بقطاع التعليم

بحث معوقات التنفيذ

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم عددًا من المنشآت الجديدة بقطاع التعليم، لمتابعة سير العمل بها ودراسة معوقات التنفيذ على أرض الواقع بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتأتى هذه الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات المخطط لها، لمتابعة المشروعات الجارية بالجامعة، بما يحقق سياسة الجامعة في تطور المنشآت التعليمية بجميع القطاعات للتحول الى جامعات الجيل الرابع والجامعات ذات التصميمات الصديقة للبيئة.

الأبنية الذكية

وتفقد خلال الجولة ما تم انجازه بإنشاءات مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد والمخطط أن يكون مبنى يحقق شروط الأبنية الذكية والمباني ذات التكنولوجيا الخضراء بحضور الأستاذ الدكتور مجدى زكريا عميد الكلية و السيدة الأستاذ الدكتور نهى هيكل وكيل الكلية لشئون البيئة، الدكتور أحمد طهوية المشرف على المشروع.

أدوار علوية

يذكر أن المبنى يتم انشاؤه على مساحة 900 متر مربع كمرحلة أولى ، وهو عبارة عن بدروم ودور أرضي وعدد 6 أدوار علوية لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة بالكلية والتوسع في إنشاء برامج جديدة بالكلية تتناسب مع وظائف المستقبل واحتياجات سوق العمل وحيث أن الأماكن المتاحة حاليا لم تعد تلبى احتياجات العملية التعليمة بالكلية، تتضمن التوسعات الجديدة (4) مدرج سعة 500 طالب ، عدد (15-20) معمل حاسب آلي ، (5) معامل متخصصة ، قاعة امتحانات ، قاعة سيمنار ، مكاتب أعضاء هيئة التدريس ، مكاتب ادارية، كما مخطط أن يتم ربط المبنى الجديد بالمبنى الرئيسي للكلية.

مدرجات وقاعات

كما تفقد رئيس الجامعة انشاءات مبنى الطلاب المركزي بكلية الهندسة ، حيث يتم إنشائه على مساحة 2400مترمربع كأكبر مبنى تعليمي بالجامعة، ويتكون من بدروم وأرضي و6 طوابق متكررة، يشتمل على عدد من المدرجات وقاعات رسم ومسرح كبير و وعدد من المعامل البحثية والخدمية لجميع التخصصات، مكتبة رقمية ، مجمعاً للأنشطة الطلابية ، والذى خطط له أن يكون مجمع تعليمي ذكى لمواكبة التطور ويلبى احتياجات الكلية لمواكبة التغيرات العالمية في التعليم الهندسي.

أحدث النظم

واختتم رئيس الجامعة الجولة بتفقد سير العمل بمشروع ( ملحق -أ ) بمبنى كلية الحقوق الجديد ، حيث يتم انشاء المبنى على مساحة 875 متر مربع، وهو عبارة عن دور منخفض ودور أرضى وعدد 5 أدوار علوية، تم تصميمه وفق أحدث النظم المعمارية و الإنشائية ليراعي مبادئ الاستدامة البيئية، كما تم الأخذ في الاعتبار مبادئ التصميم الذكي ( smart design ) في مراحل التشطيبات وفقًا لرغبة الجامعة في مواكبة أحدث النظم العالمية للمشروعات المماثلة و ليكون المبنى نموذجًا لتطبيق الفكر المستقبلي، كما أن المبنى له طابع معماري كلاسيكي على غرار المحكمة الدستورية العليا.