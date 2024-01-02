رابط التقديم في مسابقة تعيين المعلمين الجديدة للعام الثالث 2024

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية الرابط الرسمي المخصص للتقديم في مسابقة تعيين المعلمين الجديدة للعام الثالث 2024 والمقرر الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري.

وكشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الإعلان عن مسابقة المعلمين الجديدة لشغل عدد 11 ألفًا و114 وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن جاري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط التقدم لمسابقة شغل 18,886 وظيفة معلم مساعد مادة، وبهذا يكتمل عدد 30 ألف معلم مساعد للعام الثالث.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه بانتهاء مسابقتي العام الحالي يكتمل التعاقد مع 30 ألف معلم للعام الثالث على التوالي، على أن يتبقى التعاقد مع 60 ألف آخرين على عامين.

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقديم المعلمين للمسابقة من خلال موقعه الإلكتروني على الإنترنت، مع رفع الأوراق المطلوبة، وبعد مراجعة مستندات المتقدمين.

و يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتائج أولية، بإصدار كشوف تضم من تنطبق عليهم الشروط وهم مؤهلون لخوض اختبارات القبول، مع خضوع المتقدمين لاختبارات في التخصص ومجالات أخرى عامة، وبناء على النتائج يتم اختيار الناجحين للتعاقد معهم.

رابط مسابقة تعيين المعلمين 2024

ويعتزم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن فتح باب التقديم في مسابقة المعلمين الجديدة للعام الثالث 2024 خلال الأسبوع الجاري .

وللتقديم في مسابقة المعلمين الجديدة للعام الثالث 2024 فور الإعلان عنها على بوابة الوظائف الحكومية (اضغط هنا).

توجيهات رئيس الوزراء في مسابقة تعيين المعلمين

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يكون الامتحان في مسابقة تعيين المعلمين بمركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات، هي الضمان لتحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن ذلك يسهم في نشر ثقافة جديدة في المجتمع، وهي أن الأكفأ هو من يحصل على الوظيفة العامة، وأن من حق الحكومة اختيار أفضل المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وأن الأكفأ والأجدر تحدده اختبارات إلكترونية لا تدخل بشرياً فيها.

وكان رئيس الوزراء قد وجه بتنفيذ مسابقة أخرى في شهر يونيو المقبل، تشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه 23232 معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.