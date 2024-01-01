الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

موعد إعلان مسابقة تعيين المعلمين للعام الثالث 2024

المعلمين
المعلمين

يبحث خريجو كليات التربية عن موعد إعلان مسابقة تعيين المعلمين للعام الثالث 2024 ضمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات. 

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وكشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إعلان عن مسابقة تعيين المعلمين الجديدة خلال الأسبوع الجاري. 

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيتم الإعلان عن مسابقة لشغل عدد 11 ألفًا و114 وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث. 

ومن المقرر أن يعلن الجهاز في ضوء التنسيق الجاري مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط التقدم لمسابقة شغل 18,886 وظيفة معلم مساعد مادة، وبهذا يكتمل عدد 30 ألف معلم مساعد للعام الثالث.

رابط مسابقة تعيين المعلمين 

ويعتزم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن مسابقة المعلمين الجديدة للعام الثالث 2024 والتقديم على بوابة الوظائف الحكومية (اضغط هنا). 

وذكر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه بانتهاء مسابقتي العام الحالي يكتمل التعاقد مع 30 ألف معلم للعام الثالث على التوالي، على أن يتبقى التعاقد مع 60 ألف آخرين على عامين. 

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقديم المعلمين للمسابقة من خلال موقعه الإلكتروني على الإنترنت، مع رفع الأوراق المطلوبة، وبعد مراجعة مستندات المتقدمين، يعلن الجهاز نتائج أولية، بإصدار كشوف تضم من تنطبق عليهم الشروط وهم مؤهلون لخوض اختبارات القبول، مع خضوع المتقدمين لاختبارات في التخصص ومجالات أخرى عامة، وبناء على النتائج يتم اختيار الناجحين للتعاقد معهم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يكون الامتحان بمركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات، هي الضمان لتحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإداري للدولة. 

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن ذلك يسهم في نشر ثقافة جديدة في المجتمع، وهي أن الأكفأ هو من يحصل على الوظيفة العامة، وأن من حق الحكومة اختيار أفضل المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وأن الأكفأ والأجدر تحدده اختبارات إلكترونية لا تدخل بشرياً فيها.
 

وتأتي المسابقة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع 150 ألف معلم مساعد. 

وكان رئيس الوزراء قد وجه بتنفيذ مسابقة أخرى في شهر يونيو المقبل، تشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه 23232 معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.

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