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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التربية والتعليم في موقف محرج بسبب المعلمين

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

وضع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في موقف محرج بعد صدور النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي. 

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وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود تضارب في الإحصائيات التي تعلنها وزارة التربية والتعليم تحت رئاسة الدكتور رضا حجازي، خاصة في أعداد المعلمين القائمين على رأس العمل. 

ويعد  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهاز الرسمي للإحصاء في مصر الذي يقوم بجمع ومعالجة وتحليل ونشر كل البيانات الاحصائية والتعدادات.

وبحسب التقرير الرسمي الصادر عن جهاز الإحصاء فإن عدد المعلمين في التعليم العام عن عام 2022-2023 بلغ 830 ألفًا و400 معلم، وفي التعليم الفني 128 ألفًا و353 معلمًا، أي بإجمالي قيمة 958 ألفًا و753 معلمًا. 

عدد المعلمين في تصريحات وزير التربية والتعليم 

في حين أن وزير التربية والتعليم أعلن في تصريحات متعددة في الربع الأخير من العام الحالي أن عدد المعلمين يبلغ مليون و200 ألف، على الرغم من أن المتوقع أن يقل العدد خلال العام الدراسي الحالي عن السابق لخروج البعض على المعاش. 

كما أن وزير التربية والتعليم أعلن خلال كلمته في جلسة "بناء الإنسان" ضمن فعاليات يوم تميز جامعات مصر في 26 سبتمبر 2023، أنه تم تدريب أكثر من مليون معلم لتطوير المنظومة التعليمية، في حين إجمالي العدد للعام الدراسي السابق أقل من مليون. 

وتعد مشكلة عجز عدد المعلمين من المشكلات الأزلية التي تعاني منها وزارة التربية والتعليم بسبب تزايد عدد الطلاب الناتج عن الكثافة السكانية فضلاً عن خروج نسبة من المعلمين القدامى كل عام على المعاش. 

حلول وزير التربية والتعليم لسد عجز المعلمين 

وقدم وزير التربية والتعليم حلولًا تقليدية لسد عجز المعلمين في المدارس، والتي اعترض عليها الكثيرون باعتبارها حلول مؤقتة وتحايل على حل الأزمة. 

اقترح وزير التربية والتعليم الاستعانة بخريجات كليات التربية لأداء الخدمة العامة فى المدارس لسد العجز، وفتح باب التطوع لمن يرغب فى العمل شريطة أن يكون التخصص مطلوب، والتعاقد مع معلمين بالحصة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر تعيين 150 ألف معلم مساعد لسد العجز في عدد المعلمين على مدار خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم كل عام. 

وأطلقت المرحلة الأولى من مسابقة تعيين المعلمين في منتصف عام 2022 ولم يتم قبول سوى نحو 16 ألف معلم وبدأت إجراءات تعيينهم خلال شهر واحد فقط.

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