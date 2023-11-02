علي جمعة: الكثير من الكتاب والمؤرخين أسهبوا في تناول مدينة القدس والقضية الفلسطينية

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الكثير من الكتاب والمؤرخين أسهبوا في تناول مدينة القدس والقضية الفلسطينية، بل وصل الحد ببعضهم للدرجة التي جعلتهم يسخرون كل تاريخهم الفكري حول تلك المدينة، وجعلت الكثيرين لا يبخلون بأعمارهم وأموالهم في خدمة قضيتها.

أضاف "جمعة" أن كل هذا حتم علينا وعلى كل ذي بصيرة أن يولي القدس والقضية الفلسطينية من جهده وماله وعلمه ما يوفي بمكانتها، فهي تجسد الهوية الإسلامية والعربية التي يجب أن يبذل من أجلها كل ما أوتي من جهد للذود عنها، فكل جهد يبذل هو زرع للأمل بداخل النفوس القانطة، ومحاولة تذكير بأن النصر ليس ببعيد طالما توافرت آلياته، حتى تعود لنا مدينة السلام التي صارت على أيدي المحتل الغاصب مدينة للحرب ومأوى لتدمير الإنسان والبنيان.

القضية الأساسية

أوضح رئيس دينية النواب، أن العدوان الأثيم المتكرر على هذه المدينة المباركة والمحاولات الحثيثة لتغيير هويتها ووجهها العربي والإسلامي، هذا العدوان يجب ألا يشغلنا عن القضية الأساسية ويغبش عليها، هذه القضية التي هي احتلال الأرض.

الدكتور علي جمعة

وتابع: إن الدخول في نزاع كلامي بين المسلمين بعضهم البعض وتوزيع التهم هنا وهناك إلى حد الخروج عن اللياقة والاتهام بالعمالة إلى آخر القائمة الجاهزة أمر يتعمد العدو إثارته بين المسلمين حتى لا يتحدث أحد عن أصل المشكلة، وهي أن إسرائيل دولة محتلة، وأن أرضنا الإسلامية العربية ما زالت تحت قبضتها، وبواسطة هذه المشكلات التي يتعمد إثارتها يظل التعتيم الإعلامي ويبقى الحال على ما هو عليه.

وأردف: إنه من الواجب علينا ألا ننشغل فقط بالإعانات ولا البيانات ولا التألم والشجب والاستنكار وننسى أن أصل القضية هو احتلال إسـ رائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، واحتلال القدس والتغبيش عليها بكل الوسائل والسهر على الحفر حول وتحت المسجد الأقصى المراد هدمه لأسطورة غير محققة تعتمد على نوع من استغلال الدين.

واختتم قائلًا: "على الإنسان العربي والمسلم أن يدرك ما تعانيه تلك المدينة المباركة من أوجاع وآلام يحاول المغتصب أن يشغلنا بها عن رونقها وجمالها وبركتها وقدسيتها، وهذا ما يفرض علينا العلم بأن أقل ما ينبغي على كل عربي تحصيله وفهمه والوقوف عليه أن يتعرف على أهم النقاط التي شكلت تاريخ تلك المدينة العربية التي نعتز بعروبتها وأصالتها حيال هذا المد الاستعماري متعدد الجنسيات والأديان، لعل هذا يمحو الحزن ويحيي آمال النصر والعدالة والرحمة والشجاعة والفتح العظيم.