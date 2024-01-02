تعليم قوص: توزيع 1879 جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوى

بدأت إدارة قوص التعليمية، اليوم الثلاثاء، توزيع أجهزة التابلت التعليمي على طلبة وطالبات الصف الاول الثانوى بالتزامن وقرب اعمال امتحانات نصف العام الدراسي الاول ، حيث أشرف عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية على توزيع الأجهزة على طلبة وطالبات مدرستى الشهداء الثانوية بنات وقوص العسكرية بحضور عبدالنبى البنا رئيس قسم التطوير التكنولوجي وخالد بدرى مدير مدرسة قوص الثانوية العسكرية و منى العويضى مديرة المدرسة الشهداء الثانوية بنات وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأعلن مدير تعليم قوص، وصول ١٨٧٩ جهاز تابلت تعليمى بدأت الإدارة اليوم الثلاثاء إجراءات توزيعهم على طلاب الصف الاول بمدارس الثانوى العام على مستوى الإدارة ، حيث سيؤدى الطلاب بها امتحانات نصف العام على الشبكة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم منتصف يناير الجارى طبقا للتعليمات الصادرة من قبل للإدارة المركزية للامتحانات بالوزارة .

يذكر أن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، قد أعلن الأسبوع الماضي وصول ١٥ الف و٦٥٢ جهاز تابلت لوحى يتم توزيعها على طلبة وطالبات الصف الاول الثانوي العام بإدارات المديرية التسع بعد تشكيل لجنة تقنيه من قسم التطوير التكنولوجي بكل إدارة لفحص وتكويد الأجهزة بما يتوافق مع دخولها على سيتم وزارة التربية والتعليم .