رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الثلاثاء، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، يرافقه كل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وأشاد الدكتور عادل زين، خلال جولته بالجهود المبذولة والتجهيزات وانتظام العملية الامتحانية في يومها الأول داخل اللجان، وتواجد أساتذة المادة للإجابة عن جميع الاستفسارات، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح الالكتروني تجري بالتوازي مع الامتحانات، لسرعة إعلان النتائج وفقا المواعيد المقررة لها.

واطمئن رئيس جامعة طيبة التكنولوجية خلال جولته، على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وأجرى حوارات ودية مع الطلاب للتعرف على آرائهم حول الامتحانات، مؤكدا حرصه على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد الدكتور عادل زين الدين، أن الجامعة تسعى جاهدةً لتوفير كل سُبل الراحة للطلاب حفاظًا على أدائهم للعملية الامتحانية، ولا تدخر جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة، للحفاظ على انضباط الإمتحانات ونجاحها، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.