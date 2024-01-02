إنطلاق امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل بدمياط

أكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أنه بدأت اليوم الثلاثاء ١/٢ امتحانات النقل الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ في عدد من مدارس محافظة دمياط والمقرر انتهائها الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٢٤، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الامتحانية لصفوف النقل.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه أدى اليوم طلبة الصف الثالث الاعدادي بمدارس اللغات امتحاناتهم في المستوى الرفيع لغة إنجليزية وسط جو يسوده الهدوء والاستقرار، مشيرا أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي و أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلقى أية شكاوى بشأن صعوبة الإمتحانات أو حدوث أية تجاوزات.

ويؤدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي البالغ عددهم ٣٧٢٣٤ يوم الاربعاء ١/٤ امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والمهارات وتلاميذ الصف الخامس الابتدائي البالغ عددهم ٣٧٢٣٤ الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ويؤدى تلاميذ الصف السادس الابتدائى البالغ عددهم ٣٧٨٠٨ امتحاناتهم يوم الثلاثاء ١/٩ في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ويؤدى طلاب الصف الأول الإعدادي البالغ عددهم ٣١٢١٨ طالب امتحاناتهم يوم الثلاثاء ١/٩ في مادة اللغة العربية وطلاب الصف الثاني الاعدادي البالغ عددهم ٢٨٩٢٢ امتحان اللغه العربية كما يبدأ طلاب الشهادة الاعدادية البالغ عددهم ٣١٨٤٥ امتحاناتهم يوم الأربعاء ١/١٧ في مادة اللغة العربية.

كما يؤدى طلاب الصف الاول الثانوي البالغ عددهم ١٧٢٦٦ امتحاناتهم يوم الاربعاء ١/٣ في مادتي التربية الدينية ومهنية وطلاب الصف الثاني الثانوي البالغ عددهم ١٤١٨٤ امتحاناتهم في مادتي التربية الدينية ومهنية.

وأوضح عبد الرؤوف أن المديرية قامت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات، كما تم طباعة الامتحانات بالمطابع السرية التابعة للمديرية تحت اشراف لجان متخصصة، مؤكدا على توفير البنية التحتية باللجان و المناخ الملائم للطالب لأداء الامتحان بسهولة ويسر

وشدد وكيل الوزارة على عدم وجود أي تراخ خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول وأن النظام التعليمي بأكمله في المحافظة سيعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وضمان حسن سير عملية الامتحان والعمل على توفير البيئة المناسبة لسهولة إجرائها و ضرورة وجود موجه مقيم في المدرسة أثناء سير الامتحانات وتحذير الطلاب من دخول لجنة الاختبار بأي أوراق أو كتب تتعلق بالموضوع أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة.