مجلس طيبة التكنولوجية يوافق على إنشاء وحدة السجل المهاري

عقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الاجتماع الدوري رقم 9 لمجلس الجامعة.

ووافق المجلس على إنشاء وحدة السجل المهاري بالجامعة، لإصدار وثيقة معتمدة من الجامعة يحصل عليها الطالب مع شهادة التخرج، ترصد جميع الأنشطة والمسابقات والدورات والمراكز والجوائز والمهارات الأكاديمية والغير أكاديمية التي حصل عليها الطلاب أثناء فترة الدراسة لتعزيز مهارات خريجي الجامعة في الحصول على فرصة أفضل للالتحاق بسوق العمل.

كما وافق المجلس على عقد لقاء شهري مفتوح مع الطلاب والطالبات لمناقشة قضايا التعليم والحياة الجامعية وكيفية تطويرها من كافة الجوانب، ومد فترة التدريب الصيفي لتتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع، ووافق على قبول بعض الإهداءات المقدمة للجامعة.

وناقش المجلس، مقترح تقديم 5 منح مجانية من جامعة طيبة التكنولوجية لأوائل الدبلومات الفنية داخل محافظة الأقصر للدراسة ببرامج الجامعة المختلفة، وكذلك مناقشة رسوم الاشتراك في مؤتمر الجامعة الثاني لشباب التكنولوجيين.