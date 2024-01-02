الأوقاف تعقد أسبوع "النداءات القرآنية" بـ7 محافظات

نداءات القرآن الكريم للمؤمنين..

أقامت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات اليوم الثاني لأسبوع "النداءات القرآنية" في ‏سبع محافظات الاثنين ١ يناير ٢٠٢٤م بعد صلاة العشاء مباشرة.

تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "نداءات القرآن الكريم للمؤمنين"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن القرآن الكريم حافل بنداءات الله (عز وجل) لعباده المؤمنين، وهي نداءات تتضمن توجيهات سامية وإرشادات عظيمة تحمل الخير للدنيا كلها، ومن نداءات القرآن الكريم للمؤمنين ما جاء في إرشادهم إلى تقوى الله (عز وجل) بأن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، ومنها ما جاء في القرآن الكريم من أمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة في جميع أمورهم، ومنها أمرهم بأن يعملوا الخير والبر من الصدقة والجود والتكافل المجتمعي قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ"، فذلك زاد المؤمن في الدنيا والآخرة، فما أحوجنا إلى الاستجابة لنداءات القرآن الكريم للمؤمنين حتى نسعد في الدنيا والآخرة.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البقلي.

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحصري.

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور.

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور.

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سنبل.

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد بلبص.

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التقوى.