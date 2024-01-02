رمضان 2024.. «الفخرانى» يعود للدراما بـ«عتبات البهجة»

انتهى الفنان يحيى الفخرانى من تحضيرات مسلسله الرمضانى الجديد «عتبات البهجة» بعد غيابه لمدة عامين عن الدراما، والمقرر عرضه فى الماراثون الرمضانى 2024.

ويبدأ أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة تصوير أول مشاهده فى الأسبوع الثانى من شهر يناير الجارى استعدادًا لعرضه فى شهر رمضان.

وانتهى المخرج مجدى أبوعميرة مؤخرًا من معاينة أماكن التصوير المختلفة وترشيح الأبطال المشاركين فى البطولة، وأوشك الكاتب والسيناريست الكبير مدحت العدل على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل بالكامل لتسليمها للجهة المنتجة قبل انطلاق تصوير العمل.

ويعود الفنان يحيى الفخرانى إلى الدراما التليفزيونية من جديد من خلال مسلسل عتبات البهجة، بعد غياب دام لمدة عامين، بعد عرض مسلسل «نجيب زاهى زركش» الذى عرض فى 2021.

يتكون مسلسل «عتبات البهجة» من 15 حلقة، ويعد أولى تجارب الفنان يحيى الفخرانى فى الدراما القصيرة، وشملت قائمة أبطال المسلسل كلًا من نور النبوى مايان السيد وسيد رجب وسما إبراهيم ودنيا ماهر وجيهان الشماشرجى.

ويجسد النجم يحيى الفخرانى فى مسلسل عتبات البهجة شخصًا تخطى الخمسين من عمره، توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا فى المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنة متزوجة لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول فى ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التى تسببت فى وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

يذكر أن مسلسل «عتبات البهجة»، كان مشروعًا سينمائيًا يعود لعام 2009، والذى كان سيخرجه المخرج عمر عبدالعزيز، وكان من المفترض أن يتولى دور البطولة هو الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، ولكن تحول العمل إلى عمل درامى سيخرجه مجدى أبوعميرة فى أول عودة له للدراما التليفزيونية منذ عام 2020 وآخر أعماله هو مسلسل «قوت القلوب».