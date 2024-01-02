تعرف علي مجهودات مديرية الطب البيطري بالشرقية خلال 2023

فى الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلى، مشيداً بدور مديرية الطب البيطري و إداراتها المختلفة فى توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية للماشية و التصدى للأمراض المعدية ذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية وتنظيم القوافل الطبية البيطرية المجانية بالقرى أكثر إحتياجاً للنهوض بالثروة الحيوانية و حفاظاً عليها.

ومن جانبه إستعرض اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، تقريراً عن مجهودات المديرية خلال الفترة من يناير ٢٠٢٣ حتى ديسمبر ٢٠٢٣ و تمت الإشارة إلى الآتى :

·إجراء إختبار لمرض البروسيلا بإجمالى عدد ( ٣١٥٦٨ ) رأس ماشية .

· بلغ إجمالي التحصين بلقاح ريف (١) عدد (٨٠٣٠) رأس أغنام وماعز والتحصين بلقاح العترة (١٩) عدد (٦٨٥٨) رأس أبقار و جاموس بدائرة محافظة الشرقية .

· إجمالي الحيوانات المختبرة لمرض الدرن عدد (٢٦٣٦٩) رأس أبقار و جاموس.

· بلغ إجمالي الندوات الإرشادية من (وقاية - رعاية - أمراض مشتركة - رعاية تناسلية - مجازر - تأمين على الماشية - ندوات مشتركة ) عدد (٤٧٢١) ندوة.

· بلغ إجمالي إنجازات الابيدميولوجي ١٣٤٦ قرية ، ١٣٩٨٢ منزل ، ٧٦ زيارة للأسواق.

· تم الإنتهاء من الترصد الوبائي النشط لمرض إنفلونزا الطيور بمشاركة أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية و تم تحرير إستبيانات AUM( إستخدام مضادات الميكروبات ) للوحدات البيطرية بمراكز المحافظة، و الإشتراك مع لجان الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى مأموريات الـ AMR (مقاومة مضادات الميكروبات ).

· بلغ إجمالي عدد ترقيم وتسجيل الماشية (٦٦٢٥٦) رأس ماشية .

· إجمالي الشكاوي التى تم الرد عليها من خلال مكتب خدمة المواطنين بالمديرية عدد (٥٥١) شكوى

· بلغ إجمالي أعداد المذبوحات من (أبقار- جاموس - عجول -ضأن - ماعز -جمال - بتلو) (٣٧٧١٨) رأس ماشية وإجمالى مذبوحات الدواجن عدد(١١٩٨١٨١٤) طائر.

· إجمالي كميات اللحوم و الدواجن الموردة إلى الجهات الحكومية من لحوم مجمدة (٩٠٤٨١) و دواجن مجمدة (٢٢٤١٤٠) و لحوم طازجة (٢٦٧٤).

· إجمالي تم تلقيحه إصطناعيا عدد (١٨٧٤٥) رأس ماشية.

· إجمالي عدد العينات التى تم سحبها من مصانع المخلفات (٤٩) عينة بروتين حيواني و استخراج رخص و تدريب سلخ الجلود و اختبار السلاخين (عدد (٢) إختبار سلاخين و ١٦ تجديد رخصة و (٣) رخصة تاجر جلود

· إجمالي ما تم تحصين عدد (١١٤٩٢٧) رأس ماشية

كما قامت إدارة التدريب بتقديم حزمة من الدورات التدربيبه مابين ( تنمية الموارد البشرية - قانون الخدمة المدنية والجوانب القانونية - امراض الاسماك - الصناعات الغذائية - التطبيق الحقلى والتلقيح الاصطناعى - رعاية تناسلية وتلقيح اصطناعى - رعاية وجراحة الحيوانات الاليفة - رعاية الاغنام والماعز - الادوية والمستلزمات الحيوية البيطرية) أستفاد منها 95 طبيب.

كما قامت الإدارة الإستراتيجية بالتالي:

· تنظيم عدد (١١) ورشة عمل

· عمليات الرش و التطهير عددها (٧٥٠٧)

· تنظيم عدد (٧٦) ندوات و إجتماعات مؤتمرات.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة وتسعي بالتنسيق مع مديريه الشؤون الصحية لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية وكذلك الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار واحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

أشاد محافظ الشرقية، بدور إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية في تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية خلال عام 2023 بشن حملات تفتيشية على المنشأت الغذائية والأسواق اسفرت عن إعدام 342 طن و893 كجم أغذية فاسدة وتم ضبط 373 طن و549 كجم أغذية كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 4109 منشأة غذائية (لعدم وجود ترخيص – وجود خطر داهم على الصحة العامة) وتحرير 19931 محضر شرطة، كما تم سحب 16102 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال عام 2023 تم إصدار عدد 39050 شهادة صحية لمتداولي الاغذية وتحرير 20996 شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي على 3982 رسالة أغذية مستوردة، وإصدار عدد 8902 شهادة سعة تخزينية للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.