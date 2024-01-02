مدير مديرية الطب البيطرى: الرئيس السيسى وضع تنمية الثروة الحيوانية على رأس اولوياته

حصاد عام 2023 تحصين مليون و 80 الف و 413 ماشية من الامراض

أكدت الدكتورة صباح جارح مدير مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، نجاح المديرية فى تحصين عدد كبير من الماشية مؤكدة انه »، إنه عدد التحصينات في الإسكندرية خلال 2023 بلغ إجمالى مليون و80 ألف و413 رأس ماشية أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال، بواقع 526 ألف و241 رأس ضد الحمى القلاعية، والوادى المتصدع 316 ألف و388 رأس، ونيموباك 28 الف و963 رأس، والجلد العقدى، 61 ألف و562 رأس، جدرى الضأن 70 الف و621 رأس، وطاعون المجترات الصغيرة، 76 ألف و638 رأس.

فيما يتعلق بنشاط المجازر والقوافل البيطرية والتلقيح الصناعي للأبقار والجاموس والمذبوحات.

وقالت الدكتورة " جارح " مدير مديرية الطب البيطرى أن الرئيس السيسى وضع تنمية الثروة الحيوانية على رأس أولوياته، من أهمها مشروع "مليون رأس ماشية"، وأشارت إلى أن تعداد الثروة الحيوانية في الإسكندرية بلغ حوالي 236 ألف و580 رأس في 2020، و236 ألف و580 رأس في 2021.

وأوضحت أن أعداد الحيوانات التي تم علاجها في 2023، المصابة بالطفيليات الداخلية والخارجية، سواء بالرش لـ 44077 رأس، والعلاج الجماعى 60669 رأس، فيما بلغ عدد الحيوانات التي تم علاجها بمشروع العلاج الاقتصادى، 18 الف 386 راس، وبلغ عدد الحيوانات المعالجة بالقوافل الطبية وعددها 34 قافلة، 1588 رأس ماشية.

وقالت مدير المديرية، أنه بلغ عدد الحيوانات الملقحة صناعيًا، 4068 رأس اناث أبقار، وبلغت النتيجة الإيجابية لـ 2213 رأس بنسبة 57%، واناث الجاموس 1975 رأس بإيجابية لـ 1965 رأس بنسبة 54%.

وعن المذبوحات في المجازر الحكومية الثلاثة، أوضحت أن مذبوحات مجازر اللحوم الحمراء بلغ 28 ألف و816 رأس أبقار، والجاموس 10 آلاف و371 رأس، والضأن 18 ألف و207 رأس، والماعز 1913 رأس والجمال 7 رؤوس، باجمالى 59 آلاف و359 رأس، فيما بلغ عدد الجلود 59 آلاف و359 جلد.

ولفتت إلى أنه تم إجراء اختبارات البروسيلا لـ42 ألف و33 رأس ابقار، و42 ألفا و33 رأس جاموس، واختبار بروسيلا لـ 2252 راس ضان وماعز، باجمالى 44 ألف و285 رأس

كشفت «صباح»، عن تحرير 278 محضر خلال عام 2023، فيما بلغ اجمالى المضبوطات 54 طن و232 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة ومذبوحة خارج المجازرالحكومية، فيما بلغ اجمالى مذبوحات الدواجن 895 ألف و105 طائر ،مشيرة إلى أنه تم عمل تأمين على الماشية في عام 2023 حوالي 4011 رأس، مقابل 3478 رأس في 2022 و6602 رأس في 2021 .