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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيوتشر يعلن تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق

طلعت يوسف
طلعت يوسف

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس تعيين الكابتن طلعت يوسف مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم ، وتم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، تم خلالها الإتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

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وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق فيوتشر على النحو التالي:

طلعت يوسف - المدير الفني 
حسن موسى - مدرب عام
منير عقيلة - مدرب عام
دانيال خيمينيز – مدرب مساعد
محمد يونس - مدرب حراس
أحمد عبد اللطيف - مخطط أحمال 
كريم فهمي - محلل أداء

ويواجه الفريق الأول نادي إنبي في الجولة القادمة بالأسبوع 23 من الدوري العام في أولى المواجهات تحت قيادة طلعت يوسف.

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