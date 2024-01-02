عبد اللاه: نعيش ظروفًا غير تقليدية تستدعي قرارات اقتصادية لدعم مناخ الاستثمار

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن اعتبار 7 سلع غذائية من المنتجات الاستراتيجية طبقا للمادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 و التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر جاء في توقيت مهم للحد من انفلات الأسعار في بعض السلع بدون مبرر والمغالاة من قبل بعض ضعاف النفوس.

وأشار عبد اللاه، إلى أننا نعيش حاليا في أجواء وظروف غير طبيعية ناتجة عن احداث عالمية أثرت على الاقتصاد العالمي وانعكست على الاقتصاد المحلي هذا بخلاف الأوضاع السياسية الملتهبة في المنطقة و الحرب الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال وهذه الظروف تستدعي قرارات اقتصادية غير تقليدية وحاسمة لمنع التلاعب بأسعار بعض السلع، وكذلك ضرورة تطبيق تسعيرة واضحة للمنتجات بعد التشاور مع المصنعين من خلال اتحاد الصناعات المصرية وحساب تكلفة المنتجات حتى لا يتم المغالاة فيها من قبل ضعاف النفوس ووصولها إلى المواطن بأسعار مرتفعة.

واقترح داكر عبد اللاه التوسع في قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضم سلع أخرى الى قرار اعتبار بعض السلع استراتيجية طبقا لقانون جهاز حماية المستهلك ومنها مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت التي يعمل من خلالها ملايين من المصريين من خلال شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات ويستفيد منها ملايين المصريين الباحثين عن تملك وحدات سكنية أو تجارية أو دارية.

وأكد على أن الدولة تعمل بقوة حاليا لضبط حركة الأسواق بشكل جيد حتى لا يتم المغالاة في الأسعار بشكل غير مبرر، ولكن نحتاج إلى مزيد من فرص السيطرة على حركة الأسواق والضرب بيد من حديد على يد المغالين والمضاربين في الأسعار للمنتجات المختلفة بدون مبرر.

ودعا الى ضرورة دراسة بعض المنتجات القطاعات الأخرى والتي تمثل مشكلة كبيرة في حالة حبسها او ندرتها بالاسواق أو المغالاة في أسعارها.



وأوضح داكر عبد اللاه أن عام 2024 سيكون عام خير إن شاء الله نجني فيه ثمار المشروعات القومية التي نفذتها الدولة بمختلف القطاعات طوال السنوات الماضية ولكن الأحداث العالمية والمحيطة بنا أيضا كان له تأثير غير جيد على اقتصاد العالم كله ومصر بالطبع جزء من هذا العالم.