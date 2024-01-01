بوتين: وضع العملية العسكرية في أوكرانيا مرض بشكل عام

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن وضع العملية العسكرية في أوكرانيا مرض بشكل عام.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، شدد بوتين- خلال إجابته على أسئلة العسكريين في مستشفى فيشنفسكي- على أن قدرات وإمكانات القوات المسلحة الروسية تنمو وتتضاعف باستمرار، بحسب ما أوردت وكالة (تاس).

وقال بوتين: "بشكل عام، كما تعلمون، نحاول تجنب استخدام صفات التفضيل.. لكن هذا مرض".

كما شدد على أن الأسلحة الغربية القادمة إلى أوكرانيا سوف تنفد في وقت قريب، مستشهدا ببيانات حول استخدام الجيش الأوكراني للقذائف الأمريكية.

وأوضح أن "الجيش الأوكراني ينفق 5 أو 6 آلاف قذيفة من عيار 155 يوميا، بينما تنتج الولايات المتحدة 14 ألف قذيفة شهريا"، لافتا الانتباه إلى الخطط الأمريكية لزيادة الإنتاج.

وتابع: "نعم، إنهم يخططون الآن لزيادته خلال عام 2024.. لقد أنتجوا ما بين (14) إلى (15) ألف قذيفة، والآن سينتجون 20 ألفا، ولكن إذا رفع المعدل إلى 5 آلاف يوميًا، فإنهم سيرهقون سريعاـ وهذا ما يحدث الآن".

وأشار الرئيس بوتين إلى زيادة متعددة في إنتاج الأسلحة، قائلا: "لقد قلت بالفعل إننا شهدنا زيادة متعددة في كمية الأسلحة المنتجة.. وعندما أتحدث عن الصناعة وعن نمو الإنتاج الصناعي، فإن هذا ما يدور في ذهني أيضًا".

وأضاف أن ثلث النمو تحقق بالاعتماد على القطاعات المدنية، مشددا على أن ذلك "مهم للغاية.. وربما يكون هذا هو الشيء الأكثر أهمية- استقرار النظام المالي والاقتصادي والقطاع الحقيقي للاقتصاد".

وأكد بوتين، أنه على يقين من أن الغرب لن ينجح في محاولاته لتدمير روسيا.

وقال إن "جوهر المشكلة ليس في أوكرانيا، بل في أولئك الذين يحاولون تدمير روسيا بأيدي أوكرانيا.. لن ينجحوا.. هذا مستبعد تماما".

وأضاف بوتين: "أعتقد أن الوعي بهذا الأمر يتزايد تدريجيا، وأن خطاب الغرب سيتغير".

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو لن تتخلى عن مواقفها، على الرغم من أنها لا ترغب في القتال إلى أجل غير مسمى.

وقال: "ليست لدينا رغبة في القتال إلى أجل غير مسمى، لكننا لن نتخلى عن مواقعنا أيضًا".