الولايات المتحدة توقف شحنات آلات تصنيع الرقائق ASML

ربما تكون NVIDIA قد توصلت إلى طريقة للالتفاف حول قيود التصدير الأمريكية على الصين، ولكن يبدو أن ASML، الشركة الهولندية التي تقف وراء معدات صناعة الرقائق الرئيسية، ليس لها رأي كبير في هذه الغاية.

وفقًا لبلومبرج، ورد أن إدارة بايدن تواصلت مع ASML قبل أسابيع من الموعد النهائي لحظر التصدير في 1 يناير 2024، وطلبت من الشركة وقف بعض الشحنات المقررة مسبقًا من آلات الطباعة الحجرية العميقة بالأشعة فوق البنفسجية (DUV) لعملائها الصينيين. جاء ذلك بعد الكشف عن أن SMIC استخدمت تقنية ASML لتصنيع أحدث معالج رئيس من هواوي، وهو HiSilicon Kirin 9000S مقاس 7 نانومتر.

بالإضافة إلى أجهزة DUV، تقوم ASML أيضًا بتصنيع آلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية القصوى (EUV) لصنع شرائح أكثر تقدمًا - مع عمليات عقدية تبلغ 5 نانومتر أو أقل - لأمثال Apple وQualcomm. في حين لم يُسمح لشركة ASML مطلقًا ببيع معدات الأشعة فوق البنفسجية إلى الصين، فقد منحت الحكومة الهولندية تراخيص للشركة لشحن آلات DUV إلى الصين حتى نهاية عام 2023.

تفيد بلومبرج أن الأمور تغيرت عندما اتصلت الحكومة الأمريكية - مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، على وجه التحديد - بالحكومة الهولندية بخصوص بعض الشحنات النهائية لشركة ASML إلى الصين، حيث طُلب من فريقه التواصل مع ASML مباشرة. وتأثرت "شحنات عدد محدود من الآلات.

وفي حين تمكنت الصين من الحصول على آلات الطباعة الحجرية من أماكن أخرى، إلا أنها كانت تميل إلى الاعتماد على الأساليب الأقل تقدمًا. ناهيك عن الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان وهولندا للحد من وصول الصين إلى مثل هذه المعدات. ومع ذلك، فقد اضطرت الصين منذ ذلك الحين إلى تعزيز نظامها البيئي الخاص بالسيليكون، إلى درجة أنها فاجأت العالم بشريحة الجيل الخامس المحمولة 5G المصنعة محليًا. فلا عجب أن الولايات المتحدة كانت يائسة لوقف الشحنات النهائية للمركبات ذاتية الدفع من ASML إلى الصين، على الرغم من أن القيام بذلك قبل الموعد النهائي المتفق عليه قد يكون خطوة مشكوك فيها.