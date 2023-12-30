NVIDIA تخفض بطاقة الرسومات RTX 4090 للصينيين

من المقرر أن تطلق NVIDIA نسخة منخفضة الطاقة من بطاقة الرسومات GeForce RTX 4090 خصيصًا للسوق الصينية للامتثال لقواعد التصدير الأمريكية، وفقًا لما أوردته The Verge. يحتوي RTX 4090D بالفعل على صفحة منتج على الموقع الصيني للشركة ويفتخر بعدد أقل من نوى CUDA مقارنة بابن عمه الذي يحمل نفس الاسم. كما يتميز أيضًا بسحب طاقة أقل يبلغ 425 واطًا بدلاً من 450 واط.

تظل معظم المواصفات الأخرى كما هي بين الإصدارين، ولكن انخفاض عدد نوى CUDA وانخفاض استهلاك الطاقة يؤدي إلى انخفاض بنسبة خمسة بالمائة في السرعة عند اللعب واستخدام التطبيقات الإبداعية، وفقًا لرويترز. حتى مع انخفاض الأداء، لا تزال NVIDIA تقول إن 4090D يمثل "قفزة نوعية في الأداء والكفاءة والرسومات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي".

ويرجع كل هذا إلى القيود المفروضة على الصادرات الأمريكية على رقائق الكمبيوتر المتطورة التي يتم شحنها إلى الصين وروسيا، في محاولة لمنع البلدين من تطوير التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في تطبيقات مثل صنع الأسلحة والمراقبة. تم الإعلان عن هذه القواعد في عام 2022 ولكن تم تطبيقها رسميًا هذا العام، مما ترك الشركات المصنعة مثل NVIDIA تسعى جاهدة لإيجاد حل يلبي احتياجات كل من المستهلكين الصينيين والمنظمين الأمريكيين.

كنا نعلم أن الشركة ستصنع شرائح جديدة خصيصًا للسوق الصينية الضخمة، حيث منعتها القيود من بيع بطاقة RTX 4090 الأصلية ومجموعة من وحدات معالجة الرسوميات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تقول NVIDIA إن وحدة معالجة الرسومات المحدثة "تم تصميمها لتتوافق تمامًا مع ضوابط التصدير الحكومية الأمريكية" وأضافت أنها "تعاملت على نطاق واسع مع حكومة الولايات المتحدة" طوال فترة تطوير الشريحة.

سيكون RTX 4090D متاحًا في جميع أنحاء الصين في وقت ما في شهر يناير بسعر 12999 ينًا أو حوالي 1836 دولارًا أمريكيًا. من المفترض أن يساعد هذا في تقليل الطلب على بطاقات الرسومات القوية في البلاد، حيث تفيد التقارير أن القيود المذكورة أعلاه أدت إلى إعادة استخدام المصانع للتركيز على مسرعات الذكاء الاصطناعي بدلاً من RTX 4090 المحظورة.