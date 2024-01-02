الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية

بوابة الوفد الإلكترونية

اعلنت وزارة الداخلية عن منح جميع نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل (زيارة إستثنائية واحدة) خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 8/1/2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2024م.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وفى سياق اخر فقد اندلع حريق داخل جراج سيارات أسفل فرع التوحيد والنور بالمهندسين صباح الثلاثاء، وتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع شهاب.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور قسم العجوزة.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل جراج سيارات أسفل العقار المكون من 8 طوابق، وتمام الإخماد دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

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