شباب يملؤون سيارة بالمفرقعات النارية في مولفيتا

قام مجموعة من الشباب يوم رأس السنة بقلب سيارة وإتلافها عن طريق ملئها بالمفرقعات النارية بمولفيتا وتصوير فيديو .

واحتفل الشباب بقدوم عام 2024 بقلب سيارة كانت متوقفة في ساحة فيتوريو إيمانويل في مولفيتا بمنطقة باري، ثم إشعال بعض المفرقعات النارية في المحرك ، لفتة خلدتها الهواتف المحمولة في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وكان مرتكبو الفعل بعض الشباب الذين قاموا بتغطية وجوههم بأغطية السترات .

وعلي الفور أبلغ مستشار بلدية بارتيسيباتي، سيرجيو دي كانديا، رجال الإطفاء إلى أن الساحة أصبحت غير قابلة للعبور بسبب تسرب الزيت من المحرك.

وكتب عمدة المدينة توماسو مينيرفيني إلى محافظ باري فرانشيسكو روسو والمدعي العام في تراني ريناتو نيتي ليطلب " تعزيز قوات القانون والنظام في المنطقة وبذل كل جهد للتعرف على الجناة" ومعرفة من قام بهذا التحدي الذي تم إطلاقه على الدولة ومجتمع مولفيتا لتحقيق العقوبة المثالية ".

وصرح مينيرفيني" لا يمكن لمولفيتا الاستمرار في التسامح مع هذه السلوكيات التي تولد انعدام الأمن "، حيث يتابع رئيس البلدية، مذكرًا أنه في ليالي عيد الهالوين وعيد الميلاد الماضية " كانت هناك انفجارات عنيفة وأعمال إجرامية مع استهداف سائقي السيارات المارة بالحجارة وصناديق الطلاء" ، حتى أنهم تعرضوا للهجوم لأنهم توقفوا للتحقق من الأضرار التي حدثت " ، " وإن حفنة من المجرمين، الذين أفلت الكثير منهم من سيطرة آبائهم، لا يمكنهم ولا يجب عليهم زرع الخوف في العديد من المواطنين الشرفاء والملتزمين بالقانون، وليس لديهم إمكانية تنظيم أنفسهم في عصابات ويجب أن ترأس الشرطة فوق الأراضي ".

واكد رجال الشرطة أنه تم التعرف على بعض المسؤولين المزعومين عن أعمال التخريب التي وقعت الليلة الماضية في ساحة فيتوريو إيمانويل في مولفيتا، في منطقة باري، هؤلاء هم الشباب وبعضهم قاصرون الذين يواجهون خطر اتهامهم بأضرار بسبب قلبهم سيارة وإطلاق الألعاب النارية.

أعطى عمدة مولفيتا، توماسو مينيرفيني، الأخبار وشكر مكتب المدعي العام في تراني ومكتب المدعي العام للقاصرين في باري والشرطة على العمل المنجز. "أشكر المدعي العام في تراني، ريناتو نيتي، الذي ، ويؤكد رئيس البلدية انه اهتم على الفور بالحقائق".

ويسلط مينيرفيني الضوء على أنه يجب استعادة الأمن والشرعية على الفور في "المنطقة" لأن "تلك الأحداث ما كان ينبغي أن تحدث: مولفيتا تستحق الاحترام والأمن ".

وصرح رئيس البلدية إلى أنه "سيتم لفت انتباه جميع وكالات إنفاذ القانون ومحافظ باري، فرانشيسكو روسو "، إلى الحادث "على مستوى المقاطعات".

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