وزير النقل: أي حد عايز يعمل مارينا يتقدم لمكان واحد عشان منعذبش الناس

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه بخصوص شروط التصديق في سياحة اليخوت في مصر فإنه تم عمل مذكرة سوف يتم عرضها على رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء والتي تتضمن عمل جميع الإجراءات من مكان واحد بمعني اي شخص يرغب في عمل مارينا يتقدم لمكان واحد فقط.

وأضاف وزير النقل خلال كلمته في مؤتمر وزارة النقل، لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية اليوم في مصر الوزارة بالعاصمة الإدارية أنه يتم العمل على تسهيل الإجراءات حتى نسهل الأمور للجميع، متابعًا: بنسهل الإجراءات عشان منعذبش اي حد عايز يعمل مارينا يتقدم لمكان واحد".