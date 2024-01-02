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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير اقتصادي: السوق السوداء للدولار نتاج غياب الإجراءات الصارمة ضد تجار العملة

مواطن يمر أمام صرافة
مواطن يمر أمام صرافة

كشف الدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي، أن مصر شهدت في 2016 إصلاح اقتصادي هيكلي، كان بدايته وصول سعر صرف الدولار لـ 16 و17 و18 و 20 جنيها، وبعدها نزل السعر إلى 15.60 جنيها واستمر على هذا النحو فترة كبيرة.


وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه لم يكن هناك سعرين لصرف الدولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2022.

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وأشار إلى أنه ظهر سعرين لصرف الدولار بسبب عدم وجود إجراءات وقرارت حاسمة كتلك الموجودة حاليا، مثل حبس من يتداول العملات خارج الإطار الرسمي، منوهًا إلى أن سعر الدولار قبل وجود سعرين كان مرنًا وظل ثابتا فترة كبيرة ومن كان يريده يستطيع الحصول عليه بسهولة.


واختتم أنه بعد التدخلات الروسية في أوكرانيا خرج من مصر ما بين 20 و30 مليار دولار، إضافة إلى عجز في الميزان التجاري بالمتوسط 30 مليار دولار، ما خلق أزمة في الدولار تبعها ظهور سوق سوداء.

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