المصرية للاتصالات تتيح المواقع التعليمية والخدمات الحكومية مجانًا وترفع أسعار الإنترنت الأرضي

نشرت شركة المصرية للاتصالات WE، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عن الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي، المقرر تطبيقه اعتبارًا من يوم 5 يناير 2024 الشهر الجاري.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي “وي”

نرصد في السطور التالية أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي الجديدة لباقات "السوبر، ميجا، الترا، ماكس"، حسب الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات.

باقة السوبر ميجا

- سرعة باقات Super تصل إلى 30 ميجابت/ث.

- 140 جيجابايت بـ160 جنيهًا شهريًا.

- 200 جيجابايت، 225 جنيهًا شهريًا.

- 250 جيجابايت، بـ280 جنيهًا شهريًا، أو 3220 جنيهًا سنويًا.

- 400 جيجابايت 440 جنيهًا شهريًا، 5060 جنيهًا سنويًا.

- 600 جيجابايت 650 جنيهًا شهريًا، 7150 جنيهًا سنويًا.

- 1 تيرابايت بـ1050 جنيهًا شهريًا.

باقة ميجا

- سرعة باقات Mega تصل الي 70 ميجابت/ث

- 250 جيجابايت، بـ 410 جنيهات شهريًا، و4715 جنيهًا سنويًا.

- 600 جيجابايت، بـ800 جنيه شهريًا، و8800 سنويًا.

- 1 تيرابايت، بـ1200 جنيه شهريًا، و12000 سنويًا.

باقة ألترا

- سرعة باقات Ultra تصل إلى 100 ميجابت/ث

- 250 جيجابايت 540 جنيهًا شهريًا، 6210 جنيهًا سنويًا.

- 600 جيجابايت بـ950 جنيهًا شهريًا، و10450 جنيه سنويًا.

باقة ماكس

- سرعة باقة MAX تصل الي 200 ميجابت/ث

- ماكس 1350 جنيهًا شهريًا، أو 13500 جنيه سنويًا.

رفعت شركات المحمول الأربع المقدمة لخدمات الاتصالات في السوق المصرية، أسعار كروت الفكة بنسبة 10%، بموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

بدأت شركات المحمول تطبيق هذه الزيادة الخميس الماضي 28 ديسمبر 2023، على جميع العملاء.

كما أوضحت مصادر بشركات المحمول زيادة أسعار الفواتير الشهرية بنسبة تتراوح من 10% وحتى 17% بدءاً من شهر فبراير القادم.