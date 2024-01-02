68 انفجارًا بسومي الأوكرانية خلال 24 ساعة

كشفت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية اليوم الثلاثاء بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية، قصفت القوات الروسية المجتمعات الحدودية في منطقة سومي 12 مرة حيث تم تسجيل 68 انفجارا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن يونهاب الكورية الجنوبية بيان الإدارة القول "خلال اليوم الماضي، قصف الروس المناطق الحدودية في منطقة سومي 12 مرة. وتم تسجيل 68 انفجارا، كما أثر القصف الروسي على مجتمعات مثل خوتين وكراسنوبيليا وفيليكا بيساريفكا وإسمان".

فيما أصابت طائرة بدون طيار معادية من نوع شاهد مبنى سكنيا مكونا من طابقين في إسمان الحضرية حيث قتل مدنيان وأصيب آخر وتم تدمير المبنى جزئيا.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الإدارة العسكرية في منطقة كييف، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد هجوم روسي بطائرات مسيرة في المنطقة المحيطة بالمدينة.

ونقلت يوكرين فورم عن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو قوله "إن نيرانا اشتعلت جراء حطام طائرة مسيرة أطلقتها روسيا بمنطقة في كييف، وخدمات الطوارئ متواجدة في الموقع".

وأضاف المسئول الأوكراني أن شظايا الصواريخ الروسية سقطت في عدة مناطق بالعاصمة الأوكرانية. وأن إنذار الغارات الجوية مستمر في العاصمة. وفي أعقاب الهجوم الصاروخي، اصطدم الحطام بسطح مبنى سكني في منطقة بيشيرسكي.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن، في 24 فبراير 2022، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا لحماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.