طقس شتوي معتدل الحرارة في أغلب المحافظات وهذه أماكن سقوط الأمطار

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، استقرار في الأحوال الجوية حيث تحصل الأجواء الشتوية الممطرة والضبابية على إجازة اليوم، ليسود طقس معتدل الحرارة في أغلب المحافظات.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن طقس اليوم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي يكون معتدل الحرارة نهارا على كافة الأنحاء بارد ليلاً وفي الساعات الأولى من الصباح على أغلب أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد وجود شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

أما عن سقوط الأمطار والتي شهدتها اغلب المحافظات الأسبوع الماضي، فالأمر يختلف اليوم حيث توقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية -البحيرة -كفر الشيخ -الدقهلية -دمياط-بورسعيد-شمال سيناء) تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، و تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-1-2024



درجة الحرارة المتوقعة في القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13.

درجة الحرارة المتوقعة في الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12.

درجة الحرارة المتوقعة في مرسى مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11.

درجة الحرارة المتوقعة في سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10.

درجة الحرارة المتوقعة في قنا العظمى 24 درجة والصغرى 11.

درجة الحرارة المتوقعة في أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.