الحرب السودانية| لقاء مرتقب بين البرهان وحمدوك

السودان

أكد جعفر حسن عثمان، عضو المجلس المركزي والمتحدث الرسمي باسم قوي الحرية والتغيير، أن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، قدمت دعوة للقوات المسلحة لعقد اجتماع مشترك لبحث سبل إيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال عثمان، إن الفريق عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة، أكد بشكل مبدئي الموافقة على اللقاء مع تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، دون تحديد مكان وزمان اللقاء.

وأوضح عضو المجلس المركزي والمتحدث الرسمي باسم قوي الحرية والتغيير، أن كقوة تنسيقية لديهم الاستعداد الذهاب في أي مكان تختاره قيادات القوات المسلحة السودانية، من أجل الشعب السوداني.

وأشار جعفر حسن عثمان، عضو المجلس المركزي والمتحدث الرسمي باسم قوي الحرية والتغيير، إلي أن السودان يمر بأزمة كارثة وسوف تحول البلاد إلي حروب أهلية، مؤكدًا بضرورة الحفاظ علي الوطن خوفًا من الأنقسام.

وحصلت “بوابة الوفد الإلكترونية”، علي مخرجات اجتماع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مساء الإثنين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

أكد جعفر حسن عثمان، عضو المجلس المركزي والمتحدث الرسمي باسم قوي الحرية والتغيير، أنه بشكل مبدئي يمكن القول بنجاح اللقاء الأول مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وقال عثمان، إن اجتماع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، مع حميدتي، كان مركزاً علي ثلاث نقاط رئيسية أبرزها “وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وتكوين رؤية سياسية متكاملة لما بعد الحرب”.

في السطور التالية ننشر مخرجات إجتماع حمدوك وحميدتي