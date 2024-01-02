ضياء السيد: رمضان صبحي مطالب بمراجعة نفسه

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر، أن رمضان صبحي كان متواجدا في بطولة أمم إفريقيا الماضية وكان يشارك كلاعب بديل في وجود كارلوس كيروش، مشيرًا إلى أن عليه مراجعة نفسه جيدًا في المرحلة المقبلة، لأنه كان يتواجد في صفوف المنتخب وهو صغير في السن وخلال وجود هيكتور كوبر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "رمضان صبحي هو المسؤول عن تراجعه بهذا الشكل، وهو لعب في كل المنتخبات (مولود لاعب دولي) لكن في اخر عامين تراجع بشكل واضح، في ظل تفوق تريزيجيه ومرموش وزيزو وغيرهم في مركزه، كان من المفترض أن يكون موجود في المنتخب بل من اللاعبين المؤثرين والأساسيين".

وأضاف: "المفترض أن يطور رمضان صبحي من مستواه وأدائه وموضوع وجوده في بيراميدز لا علاقة له باستبعاده من منتخب مصر، فهناك لاعبين آخرين من نفس النادي يتواجدون في صفوف المنتخب في امم افريقيا والتراجع الفني للاعب مزعج جدا خصوصا أنه لازال صغير السن".

وواصل: "اختيار القائمة حق المدير الفني، وأي اختيارات يكون عليها جدل، وحديث روي فيتوريا كان فيه تناقض واضح للغاية، ومشكلته مع ياسر إبراهيم أن استبعاد اللاعب كان بعض أداء قوي من جانب مدافع الأهلي في كأس العالم للأندية، كما انه سبق وتواجد معه في صفوف منتخب مصر، وتألق في أخر معسكر أيضا، لذلك استبعاده كان غريب أيضا".

وأشار إلى أنه يتمنى التوفيق لمنتخب مصر، واختيار القائمة يخضع لعوامل فنية والمدرب يضم في كل مركز لاعبان، وكان من المنطقي ضم أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر. وكذلك ضم أحمد نبيل كوكا كان قرار جيد لأنه متألق وهو يستحق التواجد وفرض نفسه بشكل واضح في الفترة الأخيرة.

وأكد: "كل مدرب له اختيارات معينة، ويرى أن هناك بعض اللاعبين ينفذون افكاره، وكيروش كان لديه الثنائي محمد عبدالمنعم وإمام عاشور، وشاركا مع المنتخب وقتها في أكثر من مركز".

وزاد: "مشوار منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، لابد أن نصعد كأول مجموعة لمواجهة ثالث المجموعات، وبعدها قادرين على مواجهة أي فريق، ودائما انا متفائل مع هذا الجيل".

وأردف: "من الممكن أن يفاجئنا تألق كوكا مع منتخب مصر، وقد يتم مشاركته كلاعب بديل ومن ثم الانطلاق مع الفراعنة، مثلما حدث مع عمر كمال عبدالواحد في البطولة السابقة، وروي فيتوريا سيكون لديه حيرة بشأن وسط الملعب في وجود مروان عطية والنني وزيزو، ومحمد النني يعتبر من ابرز اللاعبين ويحظى بثقة كل المدربين، وأصبح لاعبا اساسيا منذ معسكر الامارات، ولدينا مجموعة جيدة في الهجوم".

ضياء السيد: الزمالك يحتاج لـ 3 لاعبين أجانب

وأكد أن الزمالك يظل فريق كبير ومنافس للأهلي دائما، وعليهم بـ(التعاون) وان يتحدوا لحل كل الأزمات على رأسهم القيد، موضحًا أن الفريق لديه بعض المشكلات يحتاج للاعبين اجانب لتدعيمها وأن يكون بكواليتي مختلف، لكن الأمور المالية لن تكون متاحة بالشكل القوي، كما أن هناك 8 لاعبين يحتاجون لتجديد عقودهم.

وأتم: "الزمالك لو تعاون مسئوليه واتحدوا سيقومون بحل المشاكل، لكن الفريق يحتاج لعناصر جيدة وعلى الاقل 3 لاعبين اجانب من اصحاب المستويات القوية".