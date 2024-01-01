الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة : الوكرة القطري يدخل بقوة لضم احمد عبد القادر

احمد عبدالقادر
احمد عبدالقادر

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان نادي الوكرة القطري دخل بقوة في الساعات الأخير للحصول على خدمات لاعب الأهلي أحمد عبد القادر.

 

وأضاف شبانة ان نادي الوكرة يسير بخطى ثابته في بطولة الدوري القطري ويأتي في المركز الثاني .

 

واستكمل شبانة .. الوكرة كان قد طلب اللاعب في الفترة الماضية وتوقفت المفاوضات قبل ان تعود مجددا على طاولة الاعلام القطري، كما يرى شبانه انه ربما ان يكون حمدي فتحي له يد في فتح باب المفاوضات بين النادي واللاعب من جديد.

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