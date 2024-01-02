الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شعبة الخضر والفاكهة تزف بشرى سارة حول الأسعار

بوابة الوفد الإلكترونية

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في الأسعار بسبب زيادة المعروض، مما يؤدي إلى ثبات الأسعار، وانخفاض في الأسعار بشكل تدريجي.

وتابع "نجيب"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة عليها أن تتوسع في الزراعة الأفقية لمواجهة الزيادة السكانية، كما أن هناك ضرورة لتوعية المزارعين حول كيفية التعامل مع التغيرات المناخية، خاصة وأن هذه التغيرات أدت  لتغير مواعيد بعض الزراعات، وهذا أدى لبعض المشاكل في الإنتاج الزراعي.

وشدد على ضرورة وجود قاعدة بيانات حول ما يتم استهلاكه من المنتجات الزراعية المختلفة وحجم الاستهلاك، وحجم الصادرات، وما تستهدفه الدولة من زيادة في الصادرات الزراعية المختلفة، لأن هذا يؤدي إلى إنتاج كم من المحاصيل بصورة لا تزيد عن حجم استهلاك السوق، وبالتالي لا يحدث هدر في المحاصيل الزراعية، وإعداد توازن في السوق.

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