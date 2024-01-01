مدخل للتحرش.. الديهي: موقف مصر ضد احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا صارم وثابت

قال الإعلامي نشأت الديهي، ان المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة شملت اتخاذ أراء كافة الأطراف سواء الجانب الفلسطيني او الإسرائيلي أو الشريك الأمريكي، مشيرًا إلى أن مصر دولة كبيرة ولديها مسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وانتقد "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، جماعة الإخوان بسبب انتقادهم لموقف مصر من القضية الفلسطينية، قائلاً: "الإخوان صغائر يرتكبون كبائر، جماعة الإخوان تحاول إظهار مصر على أنها مقصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية ، مصر بريئة من دماء الشعب الفلسطيني، ولم تتورط في إراقة قطرة دم فلسطيني عكس كل الدول، والشعب الفلسطيني نفسه يشهد بذلك.

وتابع أن صحيفة معاريف الإسرائيلية تتحدث على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعي لبناء جدار بين الحدود المصرية الفلسطينية بتمويل أمريكي، مشيرًا إلى أن اتفاقية كامب ديفيد كانت تنص على أن محور صلاح الدين أو فلاديفيا الذي يجاور الحدود المصرية الفلسطينية ضمن المنطقة "د" والتي لا يجب أن تحتوي إلا على تسليح خفيف.

وأضاف أن هذه المنطقة ليست أرضًا مصرية، ولكنها تقع على الطرف المقابل للحدود المصرية، مشيرًا إلى أن موقف مصر ثابت وصارم وحذرت من سعي الاحتلال الإسرائيل لاحتلال هذه المنطقة مثلما صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأن احتلال هذه المنطقة سيكون مدخلاً للتحرش، وهذا الأمر لا يمكن القبول به، معقبًا: "ليس من مصلحة إسرائيل أو أمريكا أو أي دولة أن تدخل مصر في حرب، المفروض الناس تهدى وتعقل".