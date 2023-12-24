ما هو محور فيلادلفيا الفاصل بين الحدود المصرية وغزة

بالتزامن مع نشرته وسائل إعلام عبرية، بشأن بدء عملية إسرائيلية برية من معبر كرم أبو سالم باتجاه محور صلاح الدين " فيلادلفيا "على الحدود المصرية مع قطاع غزة ، وقامت مصادر مصرية بنفي ما ورد في الاعلام العبري وذكرت هيئة المعابر الفلسطينية بغزة أن الجانب المصري نفى أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكريا في محور الحدود الفلسطينية المصرية.

ما هو محور فيلادلفيا "صلاح الدين"

محور صلاح الدين أو محور " فيلادلفيا " بالعبرية هو عبارة عن شريط أرضي ضيّق يقع على طول الحدود بين غزة ومصر ، ويبلغ طول المحور 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر من البحر المتوسط وحتى كرم أبو سالم ووفقاً لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية " كامب ديفيد" لعام 1979.

بعد اتفاقية أوسلو 2 عام 1995، وافقت إسرائيل على الإبقاء على المحور بطول الحدود كشريط آمن ، وكانت أحد الأغراض الرئيسية من المحور هي منع تهريب المواد غير المشروعة بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمخدرات الممنوعة قانوناً، وأيضاً منع الهجرة الغير مشروعة بين المنطقتين.

ووفقًا لمعاهدة " كامب ديفيد " الموقعة بين مصر وإسرائيل فتكون الحدود كما كانت في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين وأن يكون المنفذ الحدودي الرئيسي في مدينة رفح واتفق أيضاً على أن تكون المنطقة القريبة من الحدود هناك منطقة منزوعة السلاح، مع حق مصر الإبقاء على أسلحة خفيفة لقوات الشرطة في هذه المنطقة.

انسحاب إسرائيل من محور صلاح الدين "فيلادلفيا"

أصدر الكنيست الإسرائيلي في عام 2004 قراراً من بالانسحاب من قطاع غزة لجميع المواطنين والقوات الإسرائيلية الموجودة في القطاع، وتم تنفيذ القرار في أغسطس 2005، وكان القرار بالانسحاب من القطاع لمصلحة إسرائيل حيث كان الغرض الرسمي من الانسحاب تنحي إسرائيل من مسؤليات القطاع ، ومن أجل القيام بعملية الانسحاب توجب على الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من محور صلاح الدين أيضاً.

وبعد قرار الانسحاب نشأ خلاف داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي للقيام بإخلاء المحور وذلك لأسباب إستراتيجية عديدة منها تسليح غزة وكان سبب الذي يشكل تهديدًا على الأمن الإسرائيلي وبرغم تلك المعارضة قامت إسرائيل بالانسحاب من المحور من أجل منع الاحتكاك بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة.