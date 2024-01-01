ناقد فني: في 100 سبب لنجاح فيلم جماهيريًا وليس فنيًا

كشف محمود عبدالشكور، الناقد الفني، عن أسباب نجاح الفيلم، مؤكدًا أن نجاح الفيلم مرتبط بمدى وصوله للجمهور المستهدف والناقد لا يقف مكتوف الأيدي أمام نجاح الفيلم ولكن تفسير النجاح وتحليله في حد ذاته مهم.

أسباب نجاح الفيلم

ونوه بأن هناك 30 سبب لنجاح فيلم ولابد من تحليلها، وهدف كل فنان هو تفاعل الجمهور مع الفيلم، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

وتابع: "يوسف شاهين من أكثر الناس اهتمامًا برأي الجمهور.. ليس صحيح تعالي يوسف شاهين على الجمهور أو لا يأخذ برأي الجمهور".

وأضاف أن كل فيلم تم عرضه وتم دفع فيه تذكرة واحدة هو فيلم تجاري، موضحًا أن أحد المعايير الذي يعتمد عليه الناقد هو تحليل الفيلم كما هو بصرف النظر عن جماهيريته، مشددًا على أن هناك 100 سبب لنجاح فيلم جماهيريًا وليس فنيًا.

يستعد أبطال فيلم "عصابة عظيمة" للفنانة إسعاد يونس، للإحتفال بالعرض الخاص للعمل يوم الجمعة المقبل في إحدى سينمات مدينتي.

ومن المقرر أن تستقبل دور العرض السينمائية فيلم "عصابة عظيمة" يوم الخميس المقبل الموافق 4 يناير الجارى، وكانت نشرت الشركة المنتجة البوسترات الفردية للعمل لكل من: إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رانا رئيس، فرح الزاهد، عنبة، الطفلة لوسيندا سليمان.

تفاصيل الفيلم “عصابة عظيمة”

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول وغيرهم من الفنانين، وتأليف هاجر الإيبياري، وإخراج وائل إحسان.

وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتي يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.