"مكافحة العدوى" بمستشفيات جامعة أسيوط تنظم اليوم العلمي الخامس للمضادات الحيوية

تنظم إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة أسيوط، اليوم العلمي الخامس للمضادات الحيوية بالتعاون مع الأقسام الإكلينيكية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الرئيسي، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع المدرجات بكلية الطب.

يأتي اليوم العلمي تحت إشراف الدكتورة هبة راشد المشرف العام على إدارة مكافحة العدوى، وتنظيم الدكتورة أسماء محمد عبدالعزيز مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور إيهاب عبد الراضي نائب مدير إدارة مكافحة العدوى.

اليوم العلمي يشهد جلسة مفتوحة

ويشهد اليوم العلمي جلسة مفتوحة تم خلالها عرض حالات العدوى من الأقسام والتخصصات المختلفة، وكيفية التعامل معها طبقا لنتائج الاختبارات المعملية، ونتائج المزارع وطرق العلاج وفقا لبروتوكولات المضادات الحيوية لكل تخصص، ومناقشة هذه الحالات، كما سيتم عرض تقارير و نتائج تحاليل أجهزة ال Biofire التي تعمل بتقنية Multiplex PCR، ويظهر نتائجها خلال وقت قصير، وقدرتها على تشخيص مسببات العدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية والطفيلية، وكيفية التعامل معها، وكيفية تفسير النتائج، كما يتناول اليوم شرح كيفية تشخيص الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية من خلال الاختبارات المعملية، ونتائج المزارع، وطرق علاجها، و معرفة طرق المقاومة الداخلية للميكروبات.

وقد شارك في الفعالية الدكتورة منى واصف أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى الفيشاوي استشاري الأمراض المعدية بجامعة القاهرة، بحضور الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين من الأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية والصيادلة الإكلينيكيين والتمريض.

تسليط الضوء على التحديات التي تواجه استخدام المضادات الحيوية

المؤتمر العلمي يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه استخدام المضادات الحيوية وأهمية السيطرة على المقاومة الحيوية في المجتمع الطبي. سيضم المؤتمر عددًا من الجلسات والمحاضرات التي ستتناول مواضيع متنوعة مثل الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وتقييم المخاطر الحيوية، وأحدث الابتكارات في مجال العلاج بالمضادات الحيوية.

سيستضيف المؤتمر أيضًا عددًا من الخبراء والأطباء المتخصصين في مجال العدوى والمضادات الحيوية، الذين سيلقون محاضراتهم ويشاركون في نقاشات مفتوحة حول التحديات الراهنة والابتكارات الجديدة في مجال المكافحة والوقاية من العدوى.

من المتوقع أن يحضر المؤتمر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الطب والممرضين والفنيين الطبيين، للتعرف على أحدث التطورات في مجال المضادات الحيوية وتبادل الخبرات والمعرفة مع الخبراء.

إن تنظيم هذا اليوم العلمي الخامس للمضادات الحيوية يعكس التزام إدارة مكافحة العدوى في مستشفيات جامعة أسيوط بالتركيز على سلامة المرضى والسيطرة على العدوى. تأمل الإدارة أن يكون المؤتمر فرصة لتعزيز الوعي بأهمية استخدام المضادات الحيوية بشكل صحيح وفقًا للمبادئ السريرية، وتعزيز البحوث والابتكارات في مجال العدوى والمضادات الحيوية لتحقيق تطور في مجال الطب والرعاية الصحية.

في الختام، يعد هذا المؤتمر فرصة ثمينة للمهتمين بمجال المضادات الحيوية للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الجهود المبذولة للقضاء على العدوى ومكافحة المقاومة الحيوية.