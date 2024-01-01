"النظرة المستقبلية للتمريض في ظل التنمية المستدامة" ندوة تنظمها المستشفيات الجامعية بأسيوط

إدارة التدريب الفني وتطوير التمريض

نظمت إدارة التدريب الفني وتطوير التمريض بالمستشفيات الجامعية في أسيوط يومها العلمي الخامس أبدت اهتمامًا كبيرًا بتطور مهنة التمريض في ظل التنمية المستدامة. حيث عقد اليوم العلمي في قاعة المؤتمرات بالمستشفى الجامعي الرئيسي، وحظي برعاية من رئيس الجامعة الدكتور أحمد المنشاوي وعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور علاء عطية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مدير المستشفى الجامعي الرئيسي الدكتور خالد عبد العزيز. تم الإشراف على الفعالية من قبل نبيلة أحمد سرور مدير عام التمريض التي تعمل جاهدة لتعزيز مهارات العاملين في مجال التمريض وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للتطوير المستمر.

جانب من الفعالية

اليوم العلمي موضوع يعكس التطلعات والتحديات

وقد حمل اليوم العلمي عنوان "النظرة المستقبلية لتمريض المستشفيات الجامعية بأسيوط في ظل التنمية المستدامة"، وهو موضوع يعكس التطلعات والتحديات التي يواجهها مجال التمريض في المستقبل. استضاف الحدث مجموعة من الخبراء والأكاديميين والممارسين في مجال التمريض، الذين شاركوا خبراتهم ورؤاهم حول كيفية تطوير مهنة التمريض في ظل سياقات التنمية المستدامة.

تناولت الجلسات المختلفة خلال اليوم العلمي مجموعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك التحديات التي تواجهها ممارسة التمريض وتقديم الرعاية الصحية في السياق الحالي، وأهمية التطوير المهني للممرضين وتحسين جودة الرعاية الصحية، وضرورة تطوير استراتيجيات جديدة للتدريب والتعليم للممرضين في ضوء التغيرات الحاصلة في مجال الصحة والرعاية.

جانب من الفعالية

محاضرات اليوم العلمي

شهد اليوم عدة محاضرات متنوعة منها؛ محاضرة حول الاتجاهات الحديثه في التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء حاضرها الدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، ومحاضرة حول: عرض إحصائية تدريب إدارة التدريب خلال عام 2023 حاضرتها سناء مزيد مدير إدارة التدريب الفني وتطوير التمريض، ومحاضرة حول تطبيب الحياة وتأثيره على مهنه التمريض حاضرها الدكتور عاطف القرن أستاذ أمراض الصدر، ومحاضرة عن شرح skaizen حاضرتها الدكتورة انعام محمد زميل تمريض، ومحاضرة حول دور تحسين الرعاية الصحية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حاضرتها الدكتورة هويدا خلف استشاري مساعد تمريض، ومحاضرة حول جودة الحياة الصحية للممرضة في ظل التنمية المستدامة حاضرتها الدكتورة نعمه أحمد زميل تمريض، ومحاضرة حول دور التمريض في التثقيف الصحي حاضرتها الدكتورة سلوى عبد الجيد زميل تمريض.

وقد لقي اليوم العلمي إقبالًا كبيرًا من قبل الممرضين والممرضات في المستشفيات الجامعية بأسيوط، الذين عبروا عن أهمية البقاء على اطلاع دائم بالابتكارات والتطورات في مجال التمريض. تعتبر مبادرات من هذا القبيل فرصة هامة لتبادل المعرفة والتعلم المستمر، وتعزز الاحترافية والكفاءة في مجال التمريض، وتدعم التحولات الحاصلة في نظام الرعاية الصحية بشكل عام.

جانب من الفعالية

تهدف الندوة العلمية الخامسة التي نظمتها إدارة التدريب الفني وتطوير التمريض بالمستشفيات الجامعية بأسيوط إلى مناقشة النظرة المستقبلية لتمريض المستشفيات في ظل التنمية المستدامة. تأتي هذه الندوة في إطار سعي الإدارة لتعزيز جودة الرعاية الصحية في المستشفيات ورفع مستوى تدريب الممرضين وتطوير ممارساتهم.

رعاية المرضى في المستشفيات الجامعية تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية المستدامة. ومن هنا جاء تركيز هذه الندوة على استعراض التحديات التي تواجه مهنة التمريض وتقديم الخدمات الصحية في المستقبل، وتسليط الضوء على الابتكارات المستقبلية والتقنيات الحديثة التي يمكن أن تؤثر على تطوير مجال التمريض.

تم تقديم مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل في الندوة، تغطي مواضيع مثل تقنيات الرعاية الصحية الحديثة، والابتكارات في تكنولوجيا المعلومات الصحية، والتحديات والفرص المستقبلية في مجال التمريض. كما تم مناقشة أمثلة على النجاحات التي تحققت في مجال تطوير تمريض المستشفيات الجامعية بأسيوط وتقديم توصيات واقتراحات لتحسين العمل في المستقبل.

جانب من الفعالية

قد اعتبرت الندوة العلمية الخامسة نجاحًا بما فيه الكفاية في تحقيق أهدافها، حيث قدمت الفرصة للممرضين والباحثين والمسؤولين في مجال الرعاية الصحية لتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التحولات الحديثة في مجال التمريض. يتوقع أن تسهم هذه الندوة في تعزيز التنمية المستدامة للرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية بأسيوط وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى

يأتي اليوم بتنسيق من سناء مزيد مدير إدارة التدريب الفني وتطوير التمريض والدكتورة هناء رشاد زميل تمريض النساء والتوليد والدكتورة سناء مصطفى زميل تمريض الحالات الحرجة والدكتورة هوايده خلف استشاري مساعد تمريض الباطني والجراحي

واختتم اليوم بتكريم الدكتور إيهاب فوزي، والدكتور خالد عبد العزيز، والدكتور عاطف القرن ، من قبل إدارة التدريب الفني وتطوير التمريض، إلى جانب تكريم نادية عبداللطيف بقسم صدريه لبلوغها سن المعاش.