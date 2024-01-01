مستشفي الطلاب بجامعة أسيوط استقبل 5430 مترددا علي العيادات الخارجية

تأتي المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط كإحدى الإنجازات الرائدة في مجال الرعاية الصحية في مصر. وتعرض إحصائيات مستشفى الطلاب بجامعة أسيوط لعام 2023 لمدى نجاح هذا المشروع المذهل.

في عام 2023 ، بلغ إجمالي عدد المترددين علي العيادات الخارجية في مستشفى الطلاب بجامعة أسيوط 5430 مترددا فتمكنت تلك العيادات من توفير العناية الطبية للعديد من المرضى، حيث تم تشخيص ومعالجة مجموعة واسعة من الحالات الصحية المختلفة. من خلال التعاون بين الأطباء المتخصصين في مختلف التخصصات، تم توفير رعاية متكاملة وفعالة للمرضى.

تم تنفيذ 9542 تحليلًا مختبريًا في المستشفى خلال العام نفسه، مما أدى إلى تشخيص دقيق وفحص شامل لحالة المرضى. هذا يظهر التفاني والجهود المبذولة من قبل الفريق الطبي في المستشفى لضمان تقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء 454 عملية جراحية ناجحة في المستشفى. تتضمن هذه العمليات تدخلاً جراحيًا فعالًا وتكنولوجيا حديثة لضمان النجاح وسرعة التعافي للمرضى. كما تعكس هذه الأرقام مستوى عالٍ من الكفاءة في الخدمات الجراحية المقدمة في المستشفى.

التشخيص الإشعاعي يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في دعم عمليات العلاج والتشخيص. خلال عام 2023، تم تنفيذ 2076 فحصًا شعاعيًا في المستشفى. من خلال استخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية، يمكن للأطباء الاعتماد على الصور الشعاعية في تحديد وتقييم حالة المرضى.

على صعيد الكلى، تم إجراء 163 عملية زراعة كلية في المستشفى خلال العام الواحد. يعد زرع الكلى من أهم العمليات الجراحية التي تتطلب فريقًا طبيًا مؤهلاً ومتخصصًا. وقد تمكن المستشفى من تقديم الدعم والمعدات اللازمة لهذه العمليات الحيوية.

تتحقق هذه الإحصائيات من الدور الحيوي الذي تلعبه المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط في تحقيق الخدمات الطبية عالية الجودة. تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبقيادة الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، تعكس هذه الإحصائيات التزام الفريق الطبي بتقديم رعاية صحية متميزة للمرضى وتوفير علاجات فعالة ومتكاملة.