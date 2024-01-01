بـ3 ملايين جنيه.. أبو نسب يهدي محمد إمام مفاجأة جديدة في ليلة رأس السنة

نجح فيلم "أبو نسب" بطولة الفنان محمد إمام والنجمة ياسمين صبري، في تحقيق إيرادات ضخمة في ليلة رأس السنة الجديدة 2024، وصلت إلى أكثر من 3 ملايين جنية، لتتخطى إيرادات الفيلم الـ 20 مليون جنية حتى الآن.

رقم قياسي جديد لفيلم أبو نسب في ليلة رأس السنة

يضم فيلم "أبو نسب" نخبة مميزة من النجوم ساهموا في نجاح الفيلم، أبرزهم محمد إمام، وماجد الكدوانى، وياسمين صبري، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد ثروت، ومحمد لطفي، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.

رقم قياسي جديد لفيلم أبو نسب في ليلة رأس السنة

قصة فيلم أبو نسب

تدور أحداث فيلم أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.