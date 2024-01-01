البيت المصري ببولندا يحقق نجاحا كبيرا في عرض فيلم أبو نسب لأول مرة في بولندا

نجح البيت المصري في بولندا بالتنسيق مع شركة Ceema Films الموزعة في دعوة الجالية المصرية و الجاليات العربية والأجنبية في بولندا لحضور العرض الأول لفيلم أبو نسب – بطولة النجم محمد إمام ، ياسمين صبري و الفنان ماجد الكدواني والذي تم عرضه كأول فيلم مصري كوميدي يعرض على شاشات السينما البولندية وذلك يوم أمس السبت الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بالعاصمة البولندية وارسو.

رموز الجاليات العربية ببولندا



وصرح الدكتور خالد هجرس – رئيس البيت المصري في بولندا وعضو اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، أن البيت المصري حرص على أن يكون عرض الفيلم بمثابة فرصة طيبة للقاء الجالية المصرية ببولندا وأيضا الالتقاء مع الجاليات العربية الأخرى المتواجدة في بولندا حيث حضر الفيلم لفيف من رموز الجاليات العربية ببولندا وعدد كبير من المصريين المقيمين في بولندا واللذين حرصوا على الحضور من مختلف المدن البولندية للمشاركة في حضور العرض السينمائي.

السفراء العرب لدى بولندا



وأشار محمد الجندي – عضو مجلس إدارة البيت المصري والمتحدث الإعلامي للبيت المصري ببولندا، أن السفير حاتم تاج الدين – سفير جمهورية مصر العربية ببولندا والسيدة حرمه كانا على رأس الحضور للعرض كما حرص سيادته على دعوة العديد من السادة والسيدات السفراء العرب لدى بولندا وأسرهم لمشاركة الجالية المصرية في هذه الأمسية المصرية وحضور الفيلم في لقاء اتسم بالود والتأخي، كما حضر الفيلم محمد فرير – قنصل مصر في بولندا والسادة أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية ببولندا.

السفير المصري للبيت المصري في بولندا



ويرى الجندي أن ذلك كان بمثابة دعم من السفير المصري للبيت المصري في بولندا في خطوة لتشجيع القائمين على البيت المصري لتنفيذ المزيد من الأعمال والأنشطة التي تهدف في المقام الأول للترويج لمصر داخل بولندا والعمل على ترابط الجالية المصرية والتواصل الدائم والمستمر بين المصريين المقيمين في بولندا ببعضهم البعض والحفاظ على العلاقات الطيبة مع الجاليات العربية المتواجدة على الأراضي البولندية.



received_3245955955706089

received_1478557112691411

received_1076475650217501

received_6922136961214953