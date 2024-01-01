جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية لهيئة تمريض غرف عمليات كسور العظام

مستشفى الإصابات والطوارئ

نظم قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات والطوارئ بالتعاون مع الجمعية العلمية السويسرية الدولية لعلاج الكسور (AO Trauma)، ورشة عمل حول تثبيت الكسور المفتوحة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة فاروق مدير مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، وتحت إشراف الدكتور محمد الشرقاوي، والدكتور حسام أبو بيه أستاذ جراحة العظام، والأستاذ عبد الرحمن صالح عضو تمريض عمليات العظام.

محاضرة عن دور هيئة التمريض وموظفي غرف العمليات

تضمن التدريب عده محاضرات لهيئة التمريض، تضمن محاضرة عن دور هيئة التمريض، وموظفي غرف العمليات ودورهم الفعال المساعد للطبيب فى العمليات لتسهيل أداء الطبيب قبل وأثناء وبعد العملية الجراحية، ومحاضرة حول المبادئ الأساسية لعلاج الكسور، والتعرف على التكوين التشريحي للعظام، وكيفية تثبيت الكسور، وتم تدريب التمريض على كيفية التعامل مع الكسور المفتوحة للخروج بجراحة آمنه.

جانب من الفعالية

حاضر في التدريب الدكتور محمود بدران أستاذ جراحة العظام، والدكتور محمد علاء مصطفى أستاذ جراحة العظام، والدكتور مصطفى ثابت أستاذ جراحة العظام، والأستاذ خليف منسق عمليات بمستشفى القصر العينى جامعة القاهرة.

شهدت الورشة حضور متدربين من هيئة تمريض عمليات العظام والكسور من مستشفيات جامعة أسيوط ومستشفى جامعة الأزهر فرع أسيوط ومستشفى الإيمان العام ومستشفى الشاملة

تهدف هذه الدورة التدريبية لتطوير مهارات هيئة تمريض غرف عمليات كسور العظام وتعزيز قدراتهم في مجال تثبيت الكسور المفتوحة. وتعتبر هذه الورشة فرصة قيمة لأعضاء الهيئة للتعلم من خبراء عالميين في مجال علاج الكسور وتبادل الخبرات والمعرفة.

تعد الكسور المفتوحة إصابات خطيرة ومعقدة تتطلب عناية ومعالجة فورية وفعالة. وتتسبب هذه الكسور غالبًا في أضرار قوية للعظام والأنسجة المحيطة، مما يعرض حياة المصابين للخطر. ولذلك، يلعب فريق الرعاية الصحية الذي يعمل في غرف عمليات كسور العظام دورًا حيويًا في إنقاذ حياة وصحة المرضى.

جانب من الفعالية

تهدف الدورة التدريبية إلى توسيع الفهم العملي والنظري لهيئة التمريض في تثبيت الكسور المفتوحة، بدءًا من تقييم الإصابة واستقبال المريض وحتى مراحل التمريض المتقدمة لما بعد الجراحة. سيحصل المشاركون على فرصة لاكتساب مهارات جديدة في إدارة الجراحات وتحضير الأدوات والمعدات اللازمة والعناية بالجرح بعد العملية.

تتضمن الدورة أيضًا عروضًا إرشادية وعروض توضيحية ومشاركة في حلول حالات الكسور المفتوحة المعقدة. سيشارك المدربون العالميون في تقديم أحدث المعلومات والتقنيات في هذا المجال، مما سيساهم في تحقيق أعلى معايير الرعاية والعلاج لمرضى كسور العظام.

وكانت هذه الدورة التدريبية فرصة ممتازة لتعزيز التعاون والتواصل بين الهيئة التمريضية في مستشفى الإصابات والطوارئ والجمعية العلمية السويسرية الدولية لعلاج الكسور. قد يفتح هذا التعاون أبوابًا جديدة للبحث المشترك وتبادل المعرفة والخبرات في مستقبل قريب.

وتهدف هذه الدورة التدريبية لتطوير مهارات ومعرفة هيئة تمريض غرف عمليات كسور العظام، وتحسين الرعاية والعلاج المقدم لمرضى الكسور المفتوحة. ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة فرصة قيمة لتعزيز التعاون والتواصل بين الجهات المشاركة، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال علاج الكسور المفتوحة.