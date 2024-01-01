الإثنين 01 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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زوجة حلمي بكر تكشف مفاجأة وراء تقديم بلاغ ضد مصطفى كامل.. فيديو

حلمي بكر ومصطفى كامل
حلمي بكر ومصطفى كامل

قالت سماح القرشي زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، إنها حررت محضرًا ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أمس الأحد، بتهمة التشهير والإساءة إلى سمعتها.


وأوضحت زوجة حلمي بكر، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج تفاصيل، والمذاع على قناة البلد2، أنها تقدمت ببلاغ رسمي، ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قائلة: “ذلك تم بناءً على بيان صادر منذ 48 ساعة، من نقيب المهن الموسيقية بكلام فيه إساءة وغير حقيقي ضدي، بتصريح فيه اسمي، ولم أستعين بأي بلطجية، وهبعت لحضرتك صور وفيديوهات توضح مين كان بيبلطج على مين وهو في بيته”.

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مصطفى كامل يُفجر مفاجأة حول أزمة حلمي بكر الصحية.. خاص

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وأضافت: “حلمي بكر يرفض الطريقة التي يتحدث بها مصطفى كامل، وبناءً عليه رفض الذهاب لمستشفى النقابة”، مردفة :"مش هتكلم في شئ منظور أما القضاء.. وأنا عندي ثقة كبيرة في قضاء مصر، وعدالة القانون المصري، وعندي ثقة إن مفيش حد فوق القانون".


وفي نفس السياق كشفت زوجة حلمي بكر عن حالته الصحية، مشيرة إلى أنه أصبح طريح الفراش ولا يستطيع الحركة، ويشتكي من حين إلى آخر من أعضاء جسّده، مشيرة إلى أن أحد أصدقائه أمس الأحد، حصل على تصريح لعلاجه على نفقة الدولة في أحد المستشفيات العسكرية، خلال الساعات القادمة سيذهب للمستشفى لتلقي العلاج.

 

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