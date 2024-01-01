مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول "تثبيت الكسور المفتوحة"

نظم قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي بأسيوط بالتعاون مع الجمعية العلمية السويسرية الدولية لعلاج الكسور (AO Trauma)، ورشة عمل حول تثبيت الكسور المفتوحة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة فاروق مدير مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، وتحت إشراف الدكتور محمد الشرقاوي رئيس قسمالعظام

أكد الدكتور أسامة فاروق، أن الجمعية السويسرية الدولية لتثبيت الكسور (AO Trauma)، هي منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز معرفة ومهارات جراحة العظام في مجال تثبيت الكسور المفتوحة. تعد هذه الورشة العمل بالتعاون مع الجمعية العلمية السويسرية الدولية لعلاج الكسور فرصة الاطلاع على أحدث التقنيات والمعايير في هذا المجال. يهدف البرنامج إلى تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات بين الأطباء المشاركين من مختلف الدول

وأشار الدكتور أسامة فاروق بأن الجمعية هدفها تدريب الجراحيين والمساعدين في غرف العمليات على كسور العظام؛ ونشر البحث العلمي في مجال الكسور، مشيرًا أن حضور الدورات مجاني، ويحصل المتدرب في نهاية الدورة على شهادة حضور معتمدة دولية من الجمعية السويسرية الدولية لعلاج كسور العظام

وأوضح الدكتور أسامة فاروق بأنه تعتبر الكسور المفتوحة من الإصابات الشديدة التي تستدعي تدخلاً جراحياً فورياً. وتتطلب هذه الإصابة إجراء عملية تثبيت الكسور لإعادة تأمين العظم المتضرر وتسهيل عملية التئامه. يعد تثبيت الكسور المفتوحة تقنية متطورة تستخدم أدوات خاصة لتثبيت العظام بشكل صحيح ومستقر.

الورشة شهدت عدة محاضرات

شهدت الورشة عدة محاضرات حول كيفية التعامل مع الكسور المفتوحة، والتوقيت المناسب للتدخل الجراحي، لتجنب حدوث الإلتهابات والصديد، خاصة مع زيادة انتشارها نتيجة كثرة الحوادث، ومبادئ علاج الكسور المفتوحة، والطرق المناسبة للتعامل مع إصابات العظام المفتوحة المصاحب لتمزق وإصابات فى الأنسجة الرخوة من حيث وقت التدخل والأدوية المطلوبة لتجنب حدوث إلتهابات ما بعد الكسر، كما تم تناول التكوين التشريحي للعظام وشرح لأنواع الشرائح والمسامير المستخدمة في علاج الكسور، مع عرض عملي ومناقشة علمية لبعض الحالات والأشعات للكسور المفتوحة، وشهدت الورشة تدريبات عملية لتدريب الاخصائيين والنواب والمدرسين المساعدين

حاضر في الورشة، الدكتور حسام أبو بيه أستاذ جراحة العظام، والدكتور وليد رياض أستاذ جراحة العظام، والدكتور محمود بدران أستاذ جراحة العظام، والدكتور محمد علاء مصطفى، والدكتور مصطفى ثابت

تهدف الورشة إلى تعليم المشاركين أحدث التقنيات في تثبيت الكسور المفتوحة وتبادل الخبرات بين الأطباء المشاركين. يتضمن البرنامج العديد من الجلسات التعليمية والندوات وورش العمل العملية التي تمكن الأطباء من تعلم وتطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال.

وتعتبر الورشة فرصة للأطباء للتواصل والتعلم من الخبرات المشابهة لأطباء آخرين من مختلف البلدان. يمكن للأطباء مناقشة التحديات والمشاكل التي يواجهونها في مجال تثبيت الكسور المفتوحة وتبادل الحلول والتوجيهات. كما يمكن للأطباء مناقشة الحالات الصعبة أو غير الشائعة التي مروا بها والتبادل فى الحالات القائمة.

بالتعاون مع الجمعية العلمية السويسرية الدولية لعلاج الكسور، تسعى قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات والطوارئ إلى تحسين مستوى الرعاية المقدمة لمرضاهم وتأهيل الأطباء المشاركين في المجال الجراحي. تعد هذه الورشة فرصة قيمة للاستفادة من خبرات الخبراء وتعميق المهارات في تثبيت الكسور المفتوحة.

جانب من الفعالية