التموين تكشف موعد طرح السكر في البرورصة السلعية وتراجع أسعاره (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تداول السكر في البورصة المصرية للسلع بداية من شهر أغسطس 2024 من خلال 208 شركات".

وأضاف “عشماوي”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، البورصة المصرية للسلع تعمل في أكثر من منتج مثل القمح والذرة الصفراء والردة والصويا.

وتابع مساعد أول وزير التموين، "كل شركة تطرح كمياتها من السكر على منصة البورصة المصرية بجد أقصى 200 طن"، موضحا "تداول أكثر من 180 ألف طن سكر بالبورصة السلعية بسعر 24 جنيه للكيلو".

الحكومة قامت بدورها في أزمة السكر

وأكد أن وزارة التموين وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطن، مشيرا إلى أن الوزارة تدخلت في أزمة السلع وطرحت أطنانا كبيرة من السكر، والحكومة أيضا قامت بدورها في أزمة السكر.

ونوه بأنه عندما يصبح السوق غير منظم تتدخل الدولة وتطرح كميات كبيرة من السلع، لافتا إلى أن السكر سعره حاليا في الأسواق 27 جنيها.

وقال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن كيلو السكر يصرف على البطاقات بسعر 12.60 جنيهًا، وزجاجة الزيت عبوة 800جم بـ30 جنيهًا، مؤكدًا أن لكل مواطن على بطاقة الدعم كيلو سكر وزجاجة زيت بحد أقصى 6 كيلو سكر مدعم و4 زجاجات زيت أيضًا.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في صرف 2 كيلو سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو و1 كيلو سكر للبطاقة التى تشتمل على 3 أفراد فأقل.

ونوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن وزارة التموين حددت لقبول طلب إضافة المواليد على البطاقات التموينية لبعض المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، الشروط التالية: “أن لا يقل أعمار الأبناء المراد اضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات، وأن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد، ولا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة 4 أفراد إضافة المواليد”.

ولفت إلى أن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة والأولى بالرعاية، وأسر الشهداء، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، يحق لهم إضافة المواليد الجديدة على البطاقة التموينية.